Miloš Jelovac: Stazom prepreka i posvećenosti do uspjeha

Kada čovjek zna šta želi u životu, a posjeduje talenat i ambiciije i svakodnevno radi na svom usavršavanju onda može da bude uspješan na više polja. Takav je primjer našeg mladog sugrađanina, Miloša Jelovca, studenta na master studijama Elektrotehničkog fakulteta. Miloš je još od osnovne škole pokazivao ljubav prema fizici i sportu, a i danas uspijeva da se bavi sportom i naukom i to sa istim žarom i uspjehom.

Miloš smatra da je talenat dobra osnova, dobar temelj za uspjeh, ali rad i posvećenost je nešto što pravi razliku, a jedini siguran put do uspjeha je staza sa dosta prepreka i slabo prohodna, ali jedina prava.

– Još od osnovne škole usmjeren sam na prirodne nauke, sa akcentom na fiziku koja mi je oduvijek golicala maštu i podsticala na razmišljanje. Tada sam i počeo da se takmičim i da se dodatno, vannastavno usavršavam na tom polju, a sve je počelo sa profesoricom Angelinom Vučinić i profesorom Ljubisavom Boričićem u osnovnoj školi, a nastavio sam u Gimnaziji “Tanasije Pejatović” rad sa profesorima Mićunom Svrkotom i Slobodanom Jelovcem. Taj period osnovne škole i rad sa mojim cijenjenim profesorima ostavio je mnoga lijepa sjećanja koja će me pratiti cijelog života. Tada još nisam znao kojim putem ću da pođem i šta će biti moja prvenstvena odrednica, međutim to je vrijeme kada sam spajao sve ono što volim i posvećivao mnogo pažnje svim mojim hobijima i školi naravno – ističe Miloš i dodaje da je za Gimnaziju “Tanasije Pejatović” trebalo da izdvoji više vremena kada su u pitanju školske obaveze kao i one vannastavne .

– Osjetio sam da se bliži trenutak za konačnu odluku i neko, blago rečeno, životno opredjeljenje. Stiže i dosta individualnih priznanja, kako na polju sporta gdje sam reprezentativac svoje države u mlađim kategorijama, učesnik nekoliko Evropskih prvenstava u crvenom dresu, što je velika čast i neopisiv doživljaj, kada negdje daleko od kuće predstavljate svoju zemlju. Pored toga, tu je i više priznanja u dresu KK “Pljevlja”, gdje smo učestvovali širom regiona i Evrope na mnogim turnirima, ali takođe i dosta takmičenja iz fizike. Ovo je bio veliki motiv i, naravno podsticaj za mene, ali u istom tom trenutku i velika obaveza i odgovornost da se posvetim još više i dam svoj maksimum – objašnjava Miloš.

Miloš je nakon Gimnazije nastavio svoj put edukacije i usavršavanja i upisao Elektrotehnički fakultet jer su kako kaže, „energija i materija“, nešto što ga je oduvijek fasciniralo i što je sa posebnom voljom učio.

-Međutim sport je i dalje igrao važnu ulogu u mom životu, sazrijevanju i odrastanju,što se nije promjenilo ni do danas. Jer sebe ni sada ne smatram dovoljno zrelom i odraslom osobom, mislim da je to proces koji traje i razvija se cijelog života, a sport nas uči da budemo mentalno čvrsti i da se borimo na sportskim igralištima, nikada ne odustajemo poštujući fer-plej i onda upravo ta načela prenosimo na ostale segmente života – naglašava Miloš koji je sada na master studijama Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici na smjeru Elektroenergetski sistemi.

-Nisam se dvoumio pri upisu fakulteta, naravno da poštujem sve fakultetske jedinice na našem univerzitetu, ali ETF je nešto što je za mene bio i ostao broj jedan. To kažem jer je to disciplina koja je mene najviše zanimala, ispunila sva moja očekivanja i gdje sam dobio mnogo mnogo znanja, ali još važnije veliku podršku i smjernice kako učiti i kako se individualno dokazivati i usavršavati. Profesori ove univerzitetske jedinice su veoma pristupačni i spremni za saradnju i rad sa svim studentima. Baš iz takvih razgovora i konsultacija sa profesorima, pored dobrog rada i uspjeha ličnih na fakultetu izrodile su se i brojne ideje koje se realizuju na nekim važnim manifestaijama, ali čiji su korijeni čvrsto vezani sa onim što propagira ETF – kaže Miloš. Jedan od tih projekata je i ORHIS pametna saksija – proizvod studenata ETF-a, a tim je dominantnim dijelom sastavljen od studenata iz Pljevalja.

-Riječ je o pametnoj – automatizovanoj saksiji koja je ponijela drugu nagradu na Start-up Akademiji ETF-a, a nakon odredjenih izmjena i unapređenja i prvu nagradu na Start-up takmičenju u organizaciji Inovaciono preduzetničkog centra – Tehnopolis na platou na Luštica Bay. Ovo je jedno od najvećih takmičenja u regionu, a u Crnoj Gori zasigurno i ogromno priznanje i motiv više za nastavak razvoja ovog proizvoda. Tim ORHIS je podržan od Evropske Unije programom EU4TECH gdje sada sa kolegama prolazim obuku i spremamo završne detalje kako bi izlazak na evropsko tržište u prvoj fazi bio moguć i nadamo se uspješan – ističe Miloš. On je jedan od začetnika ideje “Inženjerske škole nauke” – Pljevlja 2020. u organizaciji KSAN-a i Američkog ugla – Pljevlja koji je sa kolegama, prije svega prijateljima, osmislio, organizovao i realizovao projekat.

– Ne planiram previše unaprijed jer je to u današnjem svijetu, svijetu koji je brz, haotičan, sa mnogo prednosti ali i mana teško predvidjeti neku dalju budućnost sa odgovarajućom dozom tačnosti. Mogu da zamislim da radim i usavršavam se i doprinosim razvoju Pljevalja koliko je to u mojoj moći. A da li ću se vratiti to ne mogu da kažem, jer takve odluke se ne donose preko noći, na takve odluke utiče mnogo faktora koji bi trebalo da se poklope. Ukoliko postoje i stvore se povoljni uslovi za rad, razvoj i unapređenje mislim da je svakom čovjeku na planeti cilj i želja da se vrati kući i da uspije i ispune se u svom rodnom gradu. To bi za mene bilo ispunjenje dječačkih snova – smatra Miloš. Svjestan današnje globalizacije i dobre povezanosti, spreman je i da se oproba u inostranstvu i sagleda svoje znanje i sa neke druge perspektive.

-Medjutim rano je o tome još govoriti bez jasnih naznaka o mogućim angažmanima. Jedno je sigurno, Pljevlja su grad koji je meni u srcu i za koji ću ja uvijek biti tu, gdje god fizički boravio.Mladim i ambicioznim ljudima poručujem da se ne vežu previše za svoje idole, nek grade sebe na jednistven i originalan način onako kako osjećaju, svako je individua za sebe i svi smo posebni na neki način – zaključuje Miloš.

S.Z.

Spoj nauke i sporta

Za Miloša je sport djelatnost koju je cijelog života koristio za odmor, opuštanje i relaksaciju od svakodnevnih obaveza koji je nakon dosta godina prerastao u svakodnevicu i ljubav, pa zbog toga i pored mnogobrojnih obaveza pronalazi vrijeme i za košarku.

-Igrao sam u više klubova, prošao i upoznao mnogo ljudi u sportu, kako u našoj državi tako i inostranstvu. Pored KK “Pljevlja”, gdje sam učio prve košarkaške korake i proveo niz godina, a gdje sam i sada u ulozi prvotimca koji ove sezone debituju u Erste I košarkaškoj ligi, igrao sam za košarkaške klubove “Gorštak” – Kolašin, “Jedinstvo” – Bijelo Polje, “Studentski Centar” – Podgorica, “All Stars” – Danilovgrad. Igrao sam naizmjenično prvu i drugu ligu, skupljao iskustvo i znanje od mnogo trenera i starijih saigrača, i zaista imam veoma lijepe emocije vezane za moj angažman u svim tim timovima. Bilo je tu naravno mnogo prepreka, povreda, poteškoća, ali želja i dosljednost su do sada izlazile kao pobjednik, čiji je produkt i prošla sezona kada smo potpuno zasluženo vratili košarku u Pljevljima na košarkašku mapu Crne Gore posle gotovo dvije decenije – naglašava Miloš koji je do sada osvajao drugu ligu sa “All Stars-om”, igrao prvu ligu sa “Jedinstvom” i “Studentskim Centrom” , ali, kako kaže, igrati prvu ligu u Pljevljima je nešto posebno i nešto o čemu svaki košarkaš i košarkašica u Pljevljima sanjaju.

Tekst objavljen 15. oktobra 2020. godine u “Pljevaljskim novinama“