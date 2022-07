Ministar prosvjete Vojinović protiv uvođenja vjeronauke u školama

Ministarstvo prosvjete i resorni ministar Miomir Vojinović protive se uvođenju vjeronauke u školama. Iz ovog Ministarstva u izjavi za CdM poručuju da učionica mora biti oslobođena od vjerskog, političkog ili bilo kojeg drugog utjecaja

Naime, priča o Temeljnom ugovoru sa SPC pokrenula je ponovo polemike da li vjeronauku treba uvesti u škole, odnosno da li joj je mjesto u javnom obrazovanju.

Mitropolit crnogorsko-primorski SPC u Crnoj Gori Joanikije rekao je 18. septembra lani da je obaveza crkve da se zalaže za uvođenje vjeronauke u škole jer, kako je za beogradski dnevni list Politika izjavio, “nema sumnje da pravo na vjeronauku spada u osnovna ljudska prava. i prava djeteta na takvu vrstu obrazovanja”.

Iz Ministarstva prosvjete za CdM jasno poručuju – Ministarstvo prosvjete smatra da kvalitetno obrazovanje treba osigurati svima, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost, pa samim tim, religijski utjecaj ne smije biti prisutan u školama.

Ministarstvo prosvjete, kako ističe za CdM, poštujući multietničnost, multivjersku i multikonfesionalnu raznolikost crnogorskog društva, ne dopušta da bilo šta naruši taj sklad.

“Ministar Miomir Vojinović je i ranije izrazio zabrinutost zbog sporadičnih slučajeva gdje je nastavni kadar dozvolio upliv vjere u školsku učionicu i više puta uvjerio javnost da će stati na kraju sličnim primjerima. Trudimo se da princip jednakosti u školama bude što više zastupljen, au ovom slučaju to znači da religija treba da bude izbor samog pojedinca, a da je škola mjesto koje treba da bude potpuno neovisno od religijskog, političkog ili bilo kakvog drugog utjecaja”, poručuju iz Vojinovićevog resora za CdM.

Napominjemo da se brojni pojedinci, organizacije i NVO protive uvođenju vjeronauke u sustav formalnog obrazovanja.

Među najglasnijima u tim porukama svakako je Daliborka Uljarević , direktorica Centra za građansko obrazovanje.

Ona je nedavno kazala, au kontekstu priče o Temeljnom ugovoru sa SPC, da su NVO s velikim oprezom prišle tom tekstu, posebno u dijelu oko obrazovanja.

“Pokušava se na mala vrata uvesti vjeronauka u formalni obrazovni sustav. Podsjetiću da je Crna Gora do sada uspijevala zadržati formalni građanski koncept, ne samo države, već iu onome što je nukleus toga, a to je obrazovni sistem. To je nešto čemu se mi žestoko protivimo i nadam se da će Vlada tu formulaciju korigovati”, napomenula je Uljarević.

Izvor-CdM