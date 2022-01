Ministar uvjerava:Povećanje plata neće biti neutralisano povećanjem cijena

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović ocijenio je da nijesu tačni navodi da će povećanje zarada koje predviđa program Evropa sad, biti neutralisano povećanjem cijena.

“Rast cijena, prema podacima Monstata, za period decembar prošle godine, je u odnosu na decembar 2020. godine 4,4 procenta. Dakle, cijene su u decembru porasle za 4,4 procenta. Ako je 4,4 procenta rasta cijena veće od 25 procenta rasta plata, onda prihvatam. Zamislite kako se pogrešna teza plasira. Mi ovdje imamo rast plata, kupovne moći stanovništva u prosjeku za nekih 20-ak, 25 procenata. To znači da će jedan čovjek, koji je do sada u Crnoj Gori primao prosječnu platu 530 eura, imati povećanje na godišnjem nivou od 1.500 eura. 1.500 eura veću kupovnu moć. Da će dvoje ljudi imati povećanje od 3.000 eura, već ove godine. To je matematika iz osnovne škole. Ovo ostalo je plasiranje pogrešnih i malicioznih informacija”, ističe ministar na današnjoj konferenciji za medije.

Izvor CdM