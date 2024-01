Ministarka prosvjete obećala rast plata do 25 odsto ove godine

Inače, iako iz sindikata do sada nijesu iznosili podatke o ovoj ponudi, najavljeni štrajk u prosvjeti vremenski se poklapa sa periodom koji je ministarka tražila da se strpe do konkretne ponude

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je na sjednici Glavnog odbora Sindikata prosvjete da je Vlada Crne Gore planirala da poveća plate u prosvjeti do 25 odsto, za šta su sindikalci, koji su najavili granski štrajk, prekjuče tražili pisanu garanciju. To je nezvanično rečeno „Danu“ iz GO SPCG, koji čini 47 predstavnika zaposlenih iz svih opština. Kako nam je pojašnjeno, ministarka je tražila da se strpe, te da će u narednih dvadesetak dana donijeti i spremnu konkretnu ponudu u pisanoj formi za sindikat.

Inače, iako iz sindikata do sada nijesu iznosili podatke o ovoj ponudi, najavljeni štrajk u prosvjeti vremenski se poklapa sa periodom koji je ministarka tražila da se strpe do konkretne ponude.

Kako navode naši sagovornici iz GO tog sindikata, ministarka Jakšić Stojanović je ovo povećanje najavila kroz izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru. Ona je kazala, kako ističu, da bi izmjene zakona trebalo da budu usvojene do 1. jula ove godine.

Ministarstvo smo juče pitali šta su na sjednici GO konkretno ponudili sindikatu u vezi sa njihovim zahtjevom za povećanje plata, odnosno o kojim procentima se radi, na šta smo dobili kratak odgovor da će se izmjene zakona odraziti na koeficijente zaposlenih u prosvjeti.

– Pregovori sa predstavnicima sindikata su u toku. Smatramo da je dijalog jedini put rješavanja problema. Najavljene izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru će se odraziti na regulisanje koeficijenata zaposlenih u prosvjeti kroz granski ugovor – kazali su za „Dan“ iz resora na čijem je čelu ministarka Jakšić Stojanović.

Na pitanje da li očekuju da će do štrajka u prosvjeti ipak doći, iz tog resora poručuju da se nadaju da do štrajka neće doći.

Nakon prekjučerašnje sjednice GO Sindikata prosvjete, kojoj je kratko prisustvovala i ministarka, nijesu se u medijima oglašavali povodom najavljene ponude koju su dobili, a koja je naišla na pozitivan stav prisutnih sindikalaca. Oni ni juče, a povodom novih informacija koje smo dobili o pregovorima, nijesu željeli da daju izjave, dok, kako kažu, ne vide ponudu na papiru.

Pljevljaci ne odustaju od štrajka glađu

Prema našim informacijama, Opštinski odbor Sindikata prosvjete u Pljevljima ove sedmice odlučiće da li će stupiti u štrajk glađu zbog kršenja GKU. OO SP Pljevlja ima 18 članova, predstavnika vaspitno-obrazovnih ustanova. Oni su ranije saopštili da su odlučili da štrajkuju glađu, pozivajući GO i Izvršni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore, da i oni štrajkuju glađu.

Kako nam je juče objašnjeno, dužni su da poštuju i odluku Glavnog odbora SPCG, te će u ustanovama organizovati izjašnjavanje zaposlenih o stupanju u štrajk, odnosno o obustavi nastave.

Sindikat prosvjete je u januaru donio odluku da organizuju štrajk u školama, nakon što je Vlada Crne Gore ostala pri stavu da nema uslova za povećanje januarskih zarada, kako je to planirano GKU koji su 28. decembra potpisali bivši ministar prosvjete Miomir Vojinović i predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović. PO GKU, u prosvjeti su plate već povećane u januaru 2023, a novi rast planiran je za januar 2024. i 2025. godine.

Na istoj sjednici, čijem početku je prisustvovala i ministarka, sindikalci su nakon njenog odlaska nastavili pripreme za granski štrajk i utvrdili minimum procesa rada, po kome će zaposleni dolaziti u škole, ali neće držati nastavu. Potpredsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore i predsjednik podgoričkog prosvjetnog odbora Jovan Drašković kazao nam je nakon sjednice da Sindikat prosvjete nastavlja pregovore, ali i pripreme za štrajk. On je pojasnio da će, ukoliko ne dobiju povećanje januarske plate, uslijediti prikupljanje potpisa zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama, te da će štrajk po zakonu morati da najave 10 dana ranije.

Izvor-dan