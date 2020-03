Ministarstvo javne uprave: Koristite elektronske usluge i ostanite doma

„BUDITE ODGOVORNI PREMA SEBI I SVOJIM BLIŽNJIMA“

„Ministarstvo javne uprave preporučuje svim organima na centralnom i lokalnom nivou da se rad sa strankama organizuje putem telefona, primjenom propisa o elektronskom poslovanju, o čemu su organi dužni da javno istaknu pravila postupanja za ostvarivanje prava i obaveza iz svojih nadležnosti“,navodi se u saopštenju

Ona je pozvala građanke i građane da, umjesto odlaska na šalter ili u arhivu, svoje zahtjeve dostavljaju elektronskim putem.

„Svaki vaš zahtjev poslat elektronski, putem maila, jednako se tretira kao da je upućen poštom ili predat na arhivu. A za one starije ili one koji nemaju mogućnost da to urade sami, to može uraditi mlađi član porodice, rođak ili dobar komšija“, saopštila je Pribilović.

Pribilović je poručila da su na portalu eUprave, „www.euprava.me dostupni brojni elektronski servisi državnih organa i korisne informacije o uslugama koje građani mogu ostvariti od kuće, bez direktnog kontakta i odlaska na šalter, te da je portal eUprave prilagođen i za korišćenje putem mobilnih telefona“.

Ona je pozvala građanke i građane da koristite elektronske usluge drugih institucija, prije svega Ministarstva zdravlja (www.ezdravlje.me), Ministarstva unutrašnjih poslova (www.dokumenta.me), Poreske uprave (www.eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal), Uprave carina (http://info.carina.co.me ), Uprave za nekretnine (www.nekretnine.co.me/me/Katastarski_podaci.asp) i drugih.

Pribilović je dodala da je Ministarstvo javne uprave, „da bi olakšalo korišćenje elektronskih usluga, otvorilo Info liniju 020/ 237 218 koja je će građanima od danas biti dostupna u periodu od 7.00-15.00 časova. Građani se, takođe o elektronskim uslugama mogu informisati putem maila euprava@mju.gov.me“.

