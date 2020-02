Ministarstvo prosvjete o odlasku djece na litije: Svaku zloupotrebu ćemo sankcionisati

NISU ODGOVORILI IMAJU LI PODATKE O IZOSTANCIMA

Nastavnik istorije i predstavnik Sindikata prosvjete, Slobodan Savović kaže kako nema saznanja da se u podgorickim školama izostaje sa časova da bi se išlo na litije , potencirajući istovremeno da se prosvjetni radnici drže Zakona, planova i programa

„Svakom učeniku koji posjećuje skupove, napuštajući nastavu, biće upisani neopravdani izostanci, a profesorima neodržani časovi neće biti plaćeni“, rekao je Nebojša Rovčanin, direktor Gimnazije ‘Miloje Dobrašinović’ u Bijelom Polju.

SVI ZAPOSLENI U NASTAVI U OBAVEZI DA PROFESIONALNO RADE SVOJ POSAO U INTERESU UČENIKA

„Želim posebno da napomenem da vam ne padne na pamet da slučajno ulazite u ove šetnje koje se organizuju, dođem li do kakvog saznanja imaćete veliki problem“, kazala je Dragana Kovačević, profesorica Srednje stručne škole “Ivan Uskoković”, Podgorica.

Nedavno obavještenje direktora Gimnazije u Bijelom Polju, kao i poruka profesorice u srednjoj stručnoj školi u Podgorici, neki su od primjera koji otvaraju pitanje – napuštaju li učenici nastavu kako bi odlazili na litije?

Nastavnik istorije u Podgorici Slobodan Savović ovako odgovara: „Što se tiče Podgorice, ja nemam to saznanje, da je to pojava koja je zabilježena u školama, sve popodnevne nastave u srednjim školama se završavaju negdje do pola sedam, sedam. Izuzetak su možda neki poslednji časovi. Što se tiče samog napuštanja časova, potpuno je tu jasna i zakonska stvar. Ono što nije dobro je to potcrtavati, insistirati na tome, može da dobije, nažalost, neki drugi kontekst.“

U Ministarstvu prosvjete nijesu odgovorili na naše pitanje imaju li podatke o eventualnim izostancima sa nastave zbog litija, ali bez obzira na to naglašavaju kako škole, moraju da registruju svaki neopravdani izostanak učenika, nezavisno od motiva.

„Mi ćemo, u skladu sa svojim ingerencijama, pazljivo pratiti dalja dešavanja, a posebno ona koja dolaze od samih prosvjetnih radnika, i koristićemo sva raspoloživa zakonska ovlašćenja da najoštrije sankcionišemo svakog ko pokuša da na bilo koji način zloupotrijebi djecu i izvrši bilo kakav nezakoniti politički uticaj na njih, posebno dok su u učionici. Na našu žalost, nekoliko takvih nezakonitih, a rekli bismo i nerazumnih pokušaja je bilo prethodnih nedjelja, i njima se na odgovoran način bavimo“, poručuju iz Ministarstva prosvjete.

Tako je pokrenut disciplinski postupak protiv učiteljice OŠ „Jugoslavija“ u Baru, Rade Višnjić, koja je učenicima na času zadala da crtaju trobojku. Tome je prethodilo upozorenje poslanika DPS-a i predsjednika skupštinskog Odbora za prosvjetu, Radula Novovića prosvjetnim radnicima. On ih je, uoči drugog polugodišta, pozvao da, kako je rekao „odbrane svoj poziv od politikanstva“ i „pokažu da razumiju tekovine savremenog doba“.

Istakao je tada i kako vjeruje da će mudre riječi prosvjetnih radnika u Crnoj Gori biti jače od zabune u dječjim glavama koje je politika mogla stvoriti.

„Lično sam ga ja doživio kao neku vrstu pritiska – pazite šta radite vi tamo, mi vas posmatramo. Jedino čega treba da se pridržava prosvjetni radnik je Zakon i važeći planovi i program. Svakva ovakva izjava, pa i gospodina Novovića, pa i gospodina direktora bjelopoljske škole je nesuvisla i može se tumačiti kao neka vrsta partijskih pritisaka“, rekao je Savović.

Dok iz Ministarstva prosvjete poručuju da „jedini poziv kome prosvjetni radnici treba da se odazovu jeste poziv na dosljednu primjenu plana i programa i poziv sopstvene savjesti da se prema učenicima ponašaju kao prema djeci, a ne kao prema materijalu pogodnom za političku indoktrinaciju bilo koje vrste“.

Iz Ministasrtva na kraju poručuju kako neće tumačiti bilo čije javne poruke prosvjeti, konstatujući da ih je na nažalost bilo dosta.

