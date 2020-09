„Mir je naša nacija“: Pobijedili smo da bismo pomirili Crnu Goru

Danas je, u prostorijama koalicije „Mir je naša nacija“, održana vanredna press konferencija ove koalicije, na kojoj su se predstavnicima medija obratili lideri članica koalicije, Demokratske Crne Gore i Demosa, Aleksa Bečić i Miodrag Lekić.

Povod press konferencije su manifestacije primitivizma viđene juče u pojedinim opštinama.

Bečić je podsjetio da su i tokom izborne noći i juče više puta pozivali da se pobjeda slavi isključivo u domovima. „Mi nismo pobijedili da bismo se sladili bilo kome, da bismo provocirali i stvarali nove podjele. Mi smo pobijedili da bismo pomirili Crnu Goru, da bismo sjutra svi bolje živjeli“.

„Ako sačiuvamo mir, možemo imati sve, ako izgubimo mir, ne treba nam ništa“, podvukao je Bečić, dodavši da su nam sada najpotrebniji mir, dostojanstvo i mudra, hladna glava.

Bečić ističe da svi građani koji se, suprotno pozivima partija i vjerskih zajednica da to ne čine, okupljaju na ulicama, radili to svjesno ili nesvjesno, pomažu poraženoj mafiji.

„Logika je jednostavna, matematika je jednostavna: ono što smo gledali sinoć ne odgovara jedino novoj, demokratskoj vlasti“.

„Osuđujem sve što smo imali priliku da vidimo, iako to nije dolazilo sa naše strane, i pozivam, u ime svih građana, u ime svih dobronamjernih Crnogoraca, Srba, Bošnjaka, Muslimana Albanaca, Hrvata, Roma, da se odmah prekine s izlaskom na ulice, da se prekreče grafiti, da se braća zagrle, to je Crna Gora koju želimo da ostavimo djeci, to je pobjednički put i nijednog drugog biti neće“ – naglasio je Bečić.

Bečić je pozvao Nuhodžića, Veljovića i Lazovića da mirno i dostojanstveno predaju vlast jer nema potrebe za dizanjem tenzija.

„Ove tri liste su ostvarile 65000 više od DPS-a, volja građana jasna je i neupitna“.

„Kao što smo ostvarili istorijski rezultat na izborima, juče smo održali istorijski sastanak, na kojem je dogovoreno da će nova, demokratska vlast gledati u budućnost, ne u prošlost, da će odgovorno realizovati preuzete međunarodne obaveze, da će realizovati sve reforme neophodne za pristupanje Crne Gore EU u najkraćem mogućem roku, da će je činiti stručni, moralno nesporni ljudi, da će imati ispruženu ruku prema manjinskim partijama, jer mi vjerujemo jedino u građansku Crnu Goru“, istakao je Aleksa Bečić, nakon čega je građanima Crne Gore još jednom čestitao slobodu i novu demokratsku vlast

Na insinuacije režimskih medija gdje se govori o pobjedi prosrpskog bloka, Bečić je upoređujući rezultat koji je ostvarila opozicija – 3 pobjedničke liste je glasalo 208000, sa brojem Srba po posljednjem popisu, demonstrirao očiglednu činjenicu da su na ovim izborima za opozicione liste glasali građani svih vjera i nacija.

Miodrag Lekić, lider Demosa, rekao je da je 30. avgust istorijski dan.

„To je sada već jedna tekovina demokratije. Crna Gora tog dana je ličila na zemlju konsolidovane demokratije i to je tekovina koja ostaje za budućnost. Ko bi imao razloga da se tome usprotivi, nije teško naslutiti“, jasan je bio Lekić

„Osuđujem manifestacije primitivizma bez obzira na to ko stojao iza njih“, podvukao je.

„Znamo ko je autor rečenice: ‘Ima nas više’, nažalost – partijski predsjednik, koji bi trebalo da se bavi svojom partijom, a predstavnici Vlade bi trebalo da zaštite mir, Marković da se posveti bilansima koje predaje novoj vlasti koje je izabrala većina koja nije sporna ni za međunarodnu zajednicu, niti za bilo koga“ – poručio je predsjednik Demosa.

On je dodao da je nova, demokratska vlast spremna da se bori za oporavak ekonomski, moralni, i da treba da se što prije konstitutiše kako bi Crna Gora otpočela veliku obnovu.

„Opozicija ne treba svoj legitimitet da gradi na negaciji svega, ako je nešto bilo dobro, treba to da prihvati, a znamo da je bilo više negativnog“ – rekao je Lekić.

„Posebno nema potrebe da se govori o odnosu naše koalicije prema manjinama, neće biti nikakvih asimilacija, ostavimo se provokacija i počnimo da ozbiljno radimo na principima kompetentnosti, skromnosti i odgovornosti“ – zaključio je Lekić.