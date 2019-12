Mitropolija crnogorsko-primorska organizuje protest povodom novog Predloga zakona o slobodi vjeroispovjesti

Perović: Građani, dođite ispred hrama u Nikšiću i pokažite Vladi šta mislite o Zakonu o slobodi vjeroispovjesti

Rektor Cetinjske bogoslovije, protojerej-stavrofor Gojko Perović pozvao je građane i vjernike da 21. decembra u što većem broju dođu ispred Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću „kako bi svojim fizičkim prisustvom potvrdili broj onih koji su nezadovoljni ovakvim predlogom zakona koji Vlada namjerava da predloži Skupštini“, prenose Vijesti.

Inovirani tekst Predloga Zakona o slobodi vejroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica je po mišljenju Vlade izuzetno liberalan jer obezbjeđuje viši stepen slobode misli, savjesti i vjeroispovjesti i značajno viši stepen prava i sloboda nego bilo koji zakon iz ove oblasti u našem okruženju.

„I ne treba imati ni stida ni straha da se okupimo na tom javnom mjestu kako bi, svojim prisustvom, pokazali svoj protest. Protestujući protiv tako lošeg zakona mi se, u stvari, borimo za ovu državu, da bi ona bila što bolja. Jer je država sa lošim zakonima loša država, dok je dobra i prosperitetna država ona koja ima najbolje moguće zakone“, rekao je Perović.

Dodao je da nije dobro da se o jednom zakonu priča četiri godine, a da Vlada, kao predlagač, „ne održi ni jedan jedini sastanak sa predstavnicima Pravoslavne crkve u Crnoj Gori“.

„Sastanka, koliko ja znam, zvanično nije bilo ni sa drugim vjerskim zajednicama. Na takav način donositi zakon loše je, pa i da je riječ o najboljem mogućem zakonu, a kamoli ako u njemu svi prepoznajemo odredbe koje su toliko nejasne da prave konfuziju i rađaju strepnju u narodu. I uz to, ako sve to prati izjava predsjednika države da će on lično i njegova partija, koja je građanska, multikonfesionalna partija, u kojoj ima pripadnika drugih vjera, da obnavlja Crkvu – e pa sve to nekako nije u skladu sa zdravim razumom. Tu nikakva matematika ne pomaže“.