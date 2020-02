Saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske

Cetinje, 22. februara 2020. g.

Mitropolija Crnogorsko-Primorska sa žaljenjem konstatuje da se i Poreska uprava Crne Gore uključila u dezinformisanje javnosti u okviru hajke koja se vodi protiv Crkve. Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša je iznio čitav niz neprovjerenih i neutvrđenih podataka, koji, imajući u vidu vrijeme i način na koji su saopšteni, ni malo ne doprinose istini i smirivanju opšte situacije u crnogorskom društvu, u kojoj se nalazimo ne krivicom Crkve.

Obavještavamo javnost da su se predstavnici Mitropolije, po blagoslovu Mitropolita g. Amfilohija, 11. februara ove godine odazvali pozivu Poreske uprave radi utvrđivanja tačnog stanja u vezi poreskih obaveza na ime penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja parohijskih sveštenika. Poreska uprava je raspolagala podatkom da se u tom pogledu duguje 339.000 evra, a na sastanku je utvrđeno da je riječ o netačnoj sumi. Takođe, utvrđeno je i jednoglasno konstatovano da se problem javio ne zbog neodgovornosti Mitropolije i sveštenstva da izvršavaju svoje obaveze, nego zbog tehničke nemogućnosti Poreske uprave da utvrđuje poreske obaveze za sveštena lica i vjerske službenike od 2011. g. Sveštenička služba je, shodno zakonskim propisima, mimo svake logike svrstana u tzv. samostalne djelatnosti, tako da se zaduženja za sveštena lica ne mogu voditi na Mitropoliju, već se uplate i razduženja vrše na sveštena lica i njihove lične matične brojeve, a Poreska uprava, mimo zakonskih propisa, i dalje za iste zadužuje Mitropoliju.

Konstatovano je i to da su predstavnici Mitropolije još 2016. godine, a što je potvrđeno i na sastanku od 11. februara ove godine, izrazili spremnost da se ovo pitanje konačno riješi u skladu sa zakonskim propisima. Na poslednjem je sastanku dogovoreno i to da se, u slučaju javnih saopštenja, samokritično ukaže na objektivne okolnosti koje se isključivo tiču Poreske uprave koja, mora se priznati, nije radila svoj posao iz razloga tehničke prirode, a za šta krivicu nikako ne može snositi Mitropolija, niti bilo koja druga vjerska zajednica, koje su sve u istom problemu. S tim u vezi, dogovoreno je da se isprave sve greške i da se u javnost izađe sa tačnim podacima. Posebno ukazujemo na to da Mitropolija, kao ni druge vjerske zajednice, shodno važećem Pravilniku, nisu dužni da podnose IOPPD obrasce za sveštenike i vjerske službenike.

„Višemilionski dug” je izmišljen samo radi hajke protiv Crkve. Žalosno je, ali istinito da Mugoša javnosti nije iznio podatke o procjenama Poreske uprave o dugovanjima za ostale vjerske zajednice, o čemu je na sastanku upravo on govorio, pomenuvši samoinicijativno i ekspilicitno jednu vjersku zajednicu, čije ime mi, iz poštovanja, nećemo pominjati. Sve to govori da nije u pitanju izbjegavanje poreskih obaveza od strane Crkve nego o sistemskom problemu za koji odgovornost isključivo snosi državna vlast. Bilo bi pošteno da Mugoša pokaže pravosnažna rešenja (koja ne postoje) iz kojih bi se vidjelo da je Crkva izbjegavala svoje obaveze. Pitanje je za Mugošu – zbog čega resor na čijem je čelu, makar od kada je on na njegovom čelu, nije vršio svoje zakonske nadležnosti? I sada bi, zbog toga, plijenio imovinu Mitropolije, navevši u svom saopštenju, između ostalog, ni više ni manje nego zavještano zemljište Manastira Gradišta u Buljarici!?! Baš interesantno! Pitamo se da li nam ovo pobrojavanje imovine otkriva jedan od bitnih razloga zbog kojih je sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti donesen?

I ovom prilikom ukazujemo na to da se Mitropolija ne nalazi izvan, a ni iznad pravnog poretka i da je svoje obaveze, nakon donijetih rešenja, uredno izmirivala. Ne postoji nijedno pravosnažno rešenje Poreske uprave koje Mitropolija nije izvršila, ali nije dužna da ispunjava nečije proizvoljne zahtjeve po nepostojećim rešenjima. Dovoljno je samo da navedemo da Mitropolija godinama plaća tzv. ulazni PDV prilikom uvoza vjerskih proizvoda u Crnu Goru, koji joj se uopšte ne vraća.

Direktoru Poreske uprave prvo zahvaljujemo što je u svom obraćanju javnosti jasno kazao da je Mitropolija pred državnim organima registrovana, saopštivši da: „Poreska uprava prati regularnost poslovanja svih vjerskih zajednica registrovanih u Crnoj Gori…” On je ovom izjavom nedvosmisleno demantovao kako predstavnike Vlade Crne Gore tako i najviše državne zvaničnike, koji su neistinu da Mitropolija nije pravosnažno registrovana ne jednom zlonamjerno iznijeli u medijima.

Istovremeno g. Mugoši poručujemo da smo spremni da čitavu stvar oko, po njegovim riječima, „niskog nivoa poštovanja poreskih propisa od strane Mitropolije crnogorsko-primorske”, razjasnimo pred televizijskim kamerama kako bismo dobili priliku da u tansparentnom dijalogu pred građane Crne Gore iznesemo istinu i pokažemo doprinos Mitropolije budžetu Crne Gore putem plaćanja poreza, ali i probleme sa kojima se godinama suočava Poreska uprava za koje danas, mimo svake logike, okrivljuje Crkvu i vjerske zajednice.