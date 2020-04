Naglasio je da po ljudskim slabostima nastupe razne neprilike te da ljudi ne mogu da prisustvuju bogosluženjima, ali zato svako gdje god se nalazio, u svome domu, na svoje mjesto, pripada toj Crkvi i tom sabranju:

“I mole se živome Gospodu da i njih osvešta i blagoslovi, njegujući duh pokajanja i milostivosti, čovjekoljublja, poput žene grešnice, bludnice, iz današnjeg Jevanđelja koja je izlila nardovo miro na Isusovu glavu i svojom kosom i suzama obrisala Njegove noge.”

Vladika je istakao da onaj koji ima mnogo pokajanja, njemu se mnogo grijehova oprašta i da je zato Gospod ženu grešnicu zagrlio i oprostio njene grijehe jer je imala mnogo ljubavi:

“Svoj grijeh je pretvorila u istinsku pravu pokajničku ljubav. Tajna pokajanja je mjera hrišćanskoga, ljudskoga života, promjene uma i srca i duše. I ovaj sveti post kojim se pripremamo za Hristovo vaskrsenje nije ništa drugo nego post pokajanja, post milosti Božje. I duševno i tjelesno postimo da bi duševno očišćeni mogli da priđemo kao ova žena grešnica Gospodu da ga cjelivamo, da bi Gospod nas cjelivao Svojim božanskim ustima i da u isto vrijeme dobijemo oproštenje svojih grehova kroz Tajnu pokajanja.”

Objasnio je da u isto vrijeme držimo i tjelesni post, uzdržavanje od preterane hrane da bi ono što odvojimo od svojih usta mogli da damo sirotinji. Tako je bilo od pamtivijeka a naročito treba da bude danas kada je nastupila ova velika nesreća, pošast na sve ljude i zemaljske narode.

“Da se pobrinemo za one koji nemaju i kojima je potrebito a u isto vrijeme da podsjetimo one koji ne mogu da dođu u svete hramove tamo gdje se oni nalaze sveštenici će doći da ih pričeste Tijelom i Krvlju Gospodnjom, da ih Gospod pomiluje i podari zdravlje i očišćenje i spasenje. Zato se i molimo na ovim Svetim službama za sve one koji stradaju, za odsutne i za prisutne, molimo se za svu Crkvu Božiju, za sve one koji se brinu o sirotinji, za ljekare i njihove pomoćnike koji se brinu za oboljele. Za sve njih se molimo da im Gospod podari snage, zdravlja i očišćenja i da im podari sile Božije da bi mogli da pomognu svojim bližnjima. A mi koji se u ovo vrijeme borimo za svetinje u Crnoj Gori da se potrudimo da nikad ne zaboravimo da je najveća svetinja nad svetinjama svaki čovjek, svako ljudsko biće.”

Mitropolit je kazao da je svaki čovjek naš bližnji i da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje, kao što je Hristos žrtvovao Sebe za bližnje Svoje i tom ljubavlju nas ispunio i obdario, podstakao da i mi ovdje na zemlji imamo tu i takvu ljubav hristoliku prema svima i svakome, naročito u ove dane Svetoga posta pripreme za Hristovo vaskrsenje.

“Daj Bože da nam Gospod da zdravlja, spasenja, da obdari sve ljude, da ih iscijeli od svih bolesti, pa i od ovoga virusa, kao i drugih bolesti još opasnijih koji vladaju ljudima, naročito od bolesti bezakonja koje je zavladalo u ovome svijetu. Da ih oslobodi Gospod da bi mogli sa ljubavlju da zagrlimo i cjelivamo Gospoda i primimo Tijelo i Krv Njegovu, Njegovu ljubav vječnu. Da se u isto vrijeme naučimo ljubavi jedni prema drugima, žtrvujući se i za Boga, za vječnu istinu Božiju, ali i za bližnje svoje, za sve ljude. U toj ljubavi upravo se i sadrži naš hrišćanski život, život Crkve Božije kojoj je glava sam Gospod Bog koji je ljubav a mi članovi te Crkve Božije prizvani na tu i takvu ljubav, ljubav Oca i Sina i Duha Svetoga”, zaključio je mitropolit Amfilohije.