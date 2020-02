Ja vjerujem dokle se ne skine to bezakonje da nećete naći ni jednog ni Bokelja, ni Crnogorca ni Brđanina koji će glasati za tako bezakonje i za one koji tako bezakonje otimanja svetinja ustoličuju prvi put u istoriji Crne Gore

„Žrtvovanje sebe za bližnje svoje, za svetinje Božje – to je ono radi čega je car Lazar sebe žrtvovao, i svi oni kroz vjekove koji su se iopredjeljivali za ono što je vječno, što je neprolazno, za razliku od onih koji se klanjaju mrtvim, prolaznim, ništavnim stvarima, koji proglašavaju laž i bezakonje za zakon. N ažalost, i mi smo to dočekali ovdje u Crnoj Gori da je bezakonje proglašeno za zakon, i to u ime naroda“, rekao je Mitropolit Amfilohije.

Upitao je koji je taj narod koji glasa za nekoga koji bezakonje proglašava za zakon.

„Ja vjerujem dokle se ne skine to bezakonje da nećete naći ni jednog ni Bokelja, ni Crnogorca ni Brđanina koji će glasati za tako bezakonje i za one koji tako bezakonje otimanja svetinja ustoličuju prvi put u istoriji Crne Gore. U Boga se nadam da među vama Bokeljima neće biti onih koji će glasati za to bezakonje i za one koji podržavaju to bezakonje, bez obzira ko oni bili“, poručio je Vladika Amfilohije.

Poručio je da se vlast bira da bi držala zakon, da bio donosila prave i istinske zakone.

„I da čuva narodnu dušu, da njeguje u narodu zajedništvo i ljubav. Ne da dijeli narod, da ga zavađa. Da ono što radi, radi na bratoljublju i bogoljublju, a ne na bratomržnji i bogomržnji“, rekao je on.





Kazao je da su duhovni potomci onih koji su gradili budućnost na bratomržnji i bogomržnji sve što je tada sagrađeno razorili i opljačkali.

„I sada je još preostalo da crkve Božije zauzmu i opljačkaju. Crkva Božija je svetinja Božja, ona je za spasenje sviju i priziv Božji svima da se vrate sebi, da se vrate istini Božjoj, pravdi Božjoj, ljubavi Božjoj, nadi vječnoj, da se vrate vječnom dostojanstvu. Da ne žrtvuju sebe i druge, da ne žrtvuju djecu svoju onome što je ništavno, prolazno i smrtno, da se ne klanjaju (s oproštenjem!) debelom crijevu, nego da se klanjaju Bogu živome i istinitome“, naglasio je vladika.

Naglasio je da su molitveni vhodovi u Crnoj Gori iscjeljenje od mržnji, dioba i podjela, od svega što je trovalo naš narod.

„Zato je neophopdno da ovako hodimo za Bogom kao Putem, Istinom i Životom“, zaključio je Mitropolit Amfilohije

U veliku risansku litiju prethodno su se slile litije vjernog naroda koje su stigle iz Ledenice, Dragoševog sela, Orahovca, Kostanjice i Morinja.