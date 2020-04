“Vaskrsenje Hristovo je temelj i osnova sveukupnog ljudskog života i priziv svoj vasioni i svim stvorenjima na preobražaj i vaskrsenje. Smisao vasione, smisao ljudskoga roda, rađanja i umiranja, otkriva se i daruje kroz smrt i golgotu Hrista Boga našega, ali i kroz Njegovo vaskrsenje a svjedok toga je upravo Sveti otac Vasilije i svi oni koji vjeruju u Hrista Boga”, poručio je danas Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskop cetinjski Mitropolit crnogorsko-primorski g. Amfilohije u liturgijskoj vaskršnjoj besjedi u manastiru Ostrog.

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije na praznik Vaskrsenja Hristovog služio je Svetu arhijerejsku liturgiju u Crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u Gornjem Ostrogu, kojoj zbog epidemije kovida-19 nisu prisustvovali vjernici.

Vaskršnju liturgiju pored ćivota Svetog Vasilija Ostroškog direktno je prenosio Ostrog TV studio na Jutjub kanalu, kao i Portal Mitropolije. Signal su preuzimale i direktno prenosile televizije A1 i Novi TV, dok je i ovog puta, i pored zahtjeva Mitropolije, izostao prenos Liturgije na Javnom servisu (RTCG).

U toku Svete službe Božije, Vaskršnju poruku Mitropolita Amfilohija je pročitao protosinđel Sergije (Rekić), namjesnik ostroške svetinje.

Nakon Svetog pričešća, Visokopreosvećeni Mitropolit Amfilohije je osveštao vaskršnja jaja.

Besjeda Njegovog visokopreosveštenstva Arhiepiskopa cetinjskog Mitropolita crnogorsko-primorskog g. Amfilohija izgovorena pored ćivota Svetog Vasilija Ostroškog na Vaskrs 2020. ljeta Gospodnjeg:

“Poklanjamo se Hristovom trodnevnom Vaskrsenju, cjelivajući Tijelo Njegovo i Krv Njegovu na ovoj Svetoj službi Božijoj, Njime se pričešćujući i cjelivajući mošti ovdje sveca Božijega i ugodnika Hristovoga sa Njim saraspetog i sa Njim vaskrsloga, Svetoga oca našega Vasilija Ostroškoga, živoga svjedoka Hrista Vaskrsloga.

Sveci Božiji su se raspeli sa Hristom i sa Njim vječno žive i darovi koje oni imaju su darovi koje im je Bog podario i svjedok toga je Sveti Vasilije Ostroški. Nije on ljudskom silom, niti balsamovanjem, niti ljudskom mudrošću, sačuvao sebe i svoje svete mošti, nego upravo silom Hrista vaskrslog kojim je živio, kojim je disao, kome se molio, kome je žrtvovao svoj život ovdje u ovoj ostroškoj pustinji, ostroškoj svetinji. I zato je Gospod blagoslovio sve nas i Sobom a posebno Njegovim živim svjedokom Svetim Vasilijem, čije mošti mi danas ovdje cjelivamo.

Divan i čudesan Božiji dar ova ostroška svetinja i za nas koji smo danas ovdje a isto toliko i za one koji nijesu mogli zbog ove savremene nesreće koje je pritisla rod ljudski biti danas zajedno sa nama na ovoj Svetoj službi. Ali Sveta služba koji smo služili ovdje kod ćivota Svetog Vasilija, ona se prinosi “za sve i za sva”. Ona se daruje svima, za svu vaseljenu, za čitav svijet, za jednu Svetu sabornu i apostolsku crkvu širom vaseljene, za sve one koji su kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga prinose se ovi Sveti darovi. A u isto vrijeme prinosi se naročito za poklonike koji su dolazili i klanjali se u ovoj svetinji, ovdje Bogu sebe prinosili, služili, pričešćivali se Tijela i Krvi Hristove, kao i za one koji danas nijesu mogli ovdje biti zbog opravdanih razloga. Blagoslov Božji, blagoslov ove svetinje Tijela i Krvi Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista i moštiju Svetog Vasilija je sa njima ovdje gdje se nalaze u molitvi.

Neka svoje domove i svoja srca pretvore u oltare Božije! Na to smo svi prizvani ovom svetinjom ostroškom, prije svega i iznad svega jer vaskrsenje Hristovo nije prosto običaj nekakav ovozemaljski i ljudski, nego je vaskrsenje Hristovo temelj i osnova sveukupnog ljudskog života, temelj i osnova vasione, priziv svoj vasioni, svim stvorenjima na preobražaj, na vaskrsenje i na vječni život.

Svjedok toga je upravo i naš Sveti otac Vasilije i svi oni koji vjeruju u Hrista Boga, vjerujući time u vječni život, vječno ljudsko dostojanstvo. To je jedina vjera koja je razumna, spasonosna, koja je temelj svega. Ima i ova druga vjera koja odriče Boga i koja odriče svetinje Božije, koja odriče Tijelo i Krv Gospodnju – Sveto pričešće odriče. To je druga vjera, to je lažna vjera, to je bezbožna vjera, to je vjera kojom se gubi smisao i crva i mrava i Zvijezde i Sunca i Mjeseca i vasione, i kojom se gubi smisao sveukupnog ljudskoga roda od početka do danas, do kraja svijeta i vijeka. Taj smisao vasione, taj smisao čovjeka, taj smisao Zemlje i Neba, smisao ljudskoga roda, smisao rađanja i smisao umiranja, on se otkriva i daruje kroz ovo umiranje, kroz smrt i golgotu Hrista Boga našega, ali i kroz Njegovo vaskrsenje.

Njegovim vaskrsenjem svijet dobija taj kvasac vječnoga i neprolaznoga, besmrtnoga života. Evo živoga svedoka toga vječnoga i besmrtnoga života koji nas poziva na tu vjeru, oslobađajući nas od obmana i od laži i od zabluda zemaljskih, privodeći nas kroz raspeće i svoje, ali i kroz svoje vaskrsenje Hristu raspetome i vaskrslom. I Sveti Vasilije Ostroški je razapet bio i raspeće Njegovo je ovdje i prikivanje u ovu ostrošku stijenu i kroz to raspeće zajedno sa Hristom, on je zadobio i silu vaskrsenja, sačuvane njegove svete mošti kojima se i mi danas iscjelujemo i radujemo i preko njih svjedočeći živoga Gospoda vaskrsloga iz mrtvih – Hrista Boga našega kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova.

Hristos Voskrse! Vaistinu Voskrse!”