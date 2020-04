Arhiepiskop cetinjski Mitropolit crnogorsko-primorski g. Amfilohije u izjavi “Novostima” poručio je nalogodavcima današnjeg poziva za saslušanje zbog služenja opela istoičaru Vladimiru Jovićeviću da im se neće odazvati jer ima svoje obaveze.

“Poručujem nalogodavcima poziva za saslušanje da im se neću odazvati jer imam svoje obaveze. Mogu to učiniti tek posle ponedjeljka i to jedino na Cetinju. Ovo što se desilo je priča za sebe, jer na sahrani Vlada Jovićevića nikog nije bilo osim njegova tri sina, supruga, kaluđeri, ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović, Andrija Mandić i ja. I svi na propisanom odstojanju., kazao je on.

U pozivu koji je nakon sahrane uručen Mitropolitu Amfilohiju stoji da se pozivu mora odazvati odmah “zbog postojanja osnovane sumnje za KD iz člana 287 KZ CG”, uz upozorenje da će u slučaju neodazivanja pozivu biti “prinudno doveden.na osnovu člana 259 st 1 ZKP”.

Na pitanje da li očekuje represivniji odgovor nadležnih kazao je neka izvole da ga hapse.

“Što se mene tiče neka izvole da hapse. Pa moj prethodnik Joanikije ubijen je sa sveštenstvom, a mitropolit Arsenije odležao šest godina u zatvoru. Da sam ja bio u njegovo vrijeme bio bih sigurno strijeljan ili doživotno osuđen u odnosu na njega”, kazao Vladika Amfilohije.

“Vlast može da radi šta hoće i kako hoće. Ja sam ipak mitropolit Crne Gore i to Mitropolije koja je rodila Crnu Goru, onu pravu, petrovićevsku izvornu Crnu Goru. Ova vlast neka što sebe bruka, nego bruka i Crnu Goru pred međunarodnom javnošću,svojim bezakonjem i ponašanjem. Objavili su rat Bogu i Crkvi koja je stvarala ovu državu”, rekao je mitropolit Amfilohije.

Radosav Rajo Vojinović.