Jadna je država i Crna Gora ako se plaši pesnika, rekao je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, uručujući orden članu grupe „Beogradski sindikat“.

Članovima ove grupe, koji su snimili pesme „Dogodine u Prizrenu“ i „Sviće zora“, posvećene odbrani svetinja na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori, zabranjen je ulazak u Crnu Goru. Feđa Dimović, Blažo Vujović i Boško Ćirković vraćeni su sa graničnog prelaza Dobrakovo i podgoričkog Aerodroma, ali je Aleksandar Protić uspeo da uđe u Crnu Goru i primi gramatu i orden sa zlatnim likom svetog Petra Drugog Lovćenskog Tajnovidca.

„Crna Gora, koja je ognjište velikih pesnika i svetaca Božijih, velikoga Petra Drugog Lovćenskog Tajnovidca, ta Crna Gora se uplašila od pesnika. Zato je zabranila i dolazak najvećem pesniku posle Njegoša u Crnoj Gori, Matiji Bećkoviću. On je opasan po svojim pesmama. Niko tako nije napisao veličanstvene pesme o Crnoj Gori kao Matija Bećković, jeste izrazio i tugu svoju zbog Crne Gore koja je bila i koja nestaje. To je tačno, to je činjenica, ali sve što je napisao je istina“, rekao je mitropolit.