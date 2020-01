Mitropolit Amfilohije: Ovo nije politička već iskonska, narodna priča

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ponovo je pozvao Vladu da povuče Zakon o slobodi vjeroispovijesti i da donese propis u skladu sa evropskim standardima, izražavajući očekivanje da protesti neće stati sve dok se to ne desi.

On je ponovo kritikovao predsjednika države Mila Đukanovića, tvrdeći da je on “na čelu cijele priče oko donošenja zakona”.

„Nema tu nikakve sumnje, Đukanović je na čelu cijele priče. Zato ja njega često puta i pozivam da ga krstim. Kada se krsti, biće mnogo mudriji, pametniji. Pjeva o vječnoj Crnoj Gori, a ukida sve ono što je vječno u Crnoj Gori, na čemu je Crna Gora sagrađena. Ja se u Boga nadam da je to prolazna bolest, kao i svaka druga bolest i da će se ljudi vratiti jedni drugima u Crnoj Gori. Zakoni su oni koji bratime i objedinjuju narod, a ne onaj koji ga razdvaja i koji na temeljima raskola prethodnih, bratoubistava grade budućnost Crne Gore. Molim se Bogu, da im Bog vrati razum i da ozdrave“, kazao je „Vijestima“ mitropolit Amfilohije, nakon liturgije u paštrovskom manastiru Duljevo.

Komentarišući ocjene da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti pogodan za Đukanovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jer bi podizanjem tenzija riješili političke probleme unutar dvije države, Amfilohije je kazao da “to sa njima treba razgovarati”.

„Ja ne znam, to se priča očevidno, da ima tu nekakvih dogovora među njima, jer njih dvojica su zainteresovani za ova zemaljska dobra, pa onda i koriste svoju politiku u tom pravcu. Ja se u Boga nadam da je to prolazna bolest i da će se to ponovo Crna Gora i crnogorska vlast da se vrati sama sebi, pameti svojoj, mudrosti, ono na čemu je sve sagrađeno od Svetog Jovana Vladimira do Svetoga Petra i Svetog Vasilija“, kazao je Amfilohije.

On je ponovio da bi Vladi bilo “najpametnije da što prije shvati da nakon velikog narodnog otpora da povuče zakon”:

„To nije otpor politički dirigovan, nego to progovara iz bića naroda. Ovo će se nastaviti, nema nikakve sumnje, sve dotle dok oni taj bezumni zakon ne povuku. To nije nikakva pobjeda. To je pobjeda pravde, božje istine, pobjeda izvorne, iskonske Crne Gore, Zete Duklje. Pobjeda onoga što je najsvjetije u Crnoj Gori kroz vjekove. To nije pobjeda moja protiv ovoga ili njegova protiv mene. Mi smo prolazni, figure ovdje,“ rekao je Amfilohije.

Mitropolit je naveo da Episkopski savjet MCP priprema inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona i podsjetio da su advokati iz Beograda već podnijeli zahtjev za ocijenu ustavnosti, na čemu im se zahvalio.

“I naš pravni savjet, Episkopski savjet priprema takav akt i on mislim ovih dana treba da bude podnijet“, rekao je Amfilohije.

Upitan da li iza narodnih skupova i šetnje po crnogorskim gradovima stoje političke partije, kao što to dio opozicije sebi pokušava da pripiše, Amfilohije je ponovio da to apsolutno nema nikakve veze sa politikom.

„Apsolutno nije politička priča. Ovo je priča iskonska, narodna priča i oni to treba da shvate i povuku bezumni zakon i donesu zakone kakvi se donose širom Evrope. To je jedini zakon takve vrste u Evropi kakav je donijet“, zaključio je Amfilohije.

Ako hoće da otmu Cetinjski i manastir Moraču, što ne bi Buljaricu

Mitropolit Amfilohije rekao je da se novim zakonom stvaraju i uslovi za otimanje zemlje u Buljarici.

„To je u duhu ovoga zakona. Ne samo Buljarica, nego i sve druge svetinje. Neko ko se interesuje da se bogati na tuđ račun, sigurno da i Buljarica dolazi u obzir. Ako dolaze u obzir svetinje Cetinjski manastir, manastir Ostrog, manastir Morača, onda je tu i Buljarica. U ime nekakvog novog Cetinja, neka nova vlast koja nasljeđuje Svetog Petra po svetovnom dijelu, ja sam po duhovnom na njegovoj stolici, sada smatra da to njima pripada. Kome nijma, ko su ti oni kojima pripada Buljarica i sve ostale svetinje,” rekao je.

izvor: vijesti.me