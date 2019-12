Mitropolit Amfilohije poziva na mir, Đukanoviću poručio da odustane od zakona topuza

OBRAĆANJE MITROPOLITA CRNOGORSKO PRIMORSKOG

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije pozvao je sve Crnogorce, sve ljude koji žive u Crnoj Gori, bez obzira kakvoj oni ideologiji, patriji pripadali, kako se nacionalno osjećali – „na mir, na bratsku slogu, na ljubav, jer je to jedino što je u ovom trenutku potrebno ovdje svima nama“

Obraćanje mitropolita Amfilohija prenosimo integralno:

„Ovoga jutra pozdravljam svu Crnu Goru i sav narod u Crnoj Gori ćivotom Svetoga Petra Cetinjskoga, najvećeg Crnogorca u istoriji, zakonodavca, pomiritelja u svoje vrijeme i, nadamo se, pomiritelja i u ovo naše vrijeme svih koji žive u Crnoj Gori.

Prije dva dana sveukupno sveštenstvo Crne Gore, i monaštvo, bilo je pred Skupštinom Crne Gore sa porukom upravo Svetoga Petra Cetinjskoga, na kojoj je on zasnivao i svoje djelo, a ta poruka je glasila da je u imenu Božjem sud i pravda. Ovaj narod naš, narod crkveni pravoslavni, je takođe ovih dana pod velikim kijametom isto to poručio. Desetine hiljada su bile kod moštiju Svetoga Vasilija Ostroškoga… I Sveti Vasilije Ostroški je takođe pozivao svojim blagoslovom, svojim moštima na mir, na bratsku ljubav i na slogu, i na zakon istinski i pravi.

Nažalost, taj glas, Božji glas, glas Božjih svetih ljudi, glas narodni, glas Crkve Božje, nije uslišen od strane predstavnika sadašnje države na čelu sa drugom Milom Đukanovićem. On je glavna ličnost svega što se danas događa u Crnoj Gori. Zaboravio je, očevidno, onu riječ Božju, riječ Petra Drugog Lovćenskog Tajnovidca koja glasi: Kome zakon leži u topuzu tragovi mu smrde nečovještvom. Drug Đukanović je nastavio, očevidno, politiku topuza koja je započeta 1941. godine, a nastavljena 1945. godine. Nasilje koje je vršeno nad Crkvom Božjom, nad ovim ćivotom Svetoga Petra Cetinjskog, ono je nastavljeno pod drugim vidovima do naših vremena, i to nasilje trijumfuje u onom predviđenom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. U suštini je to bezakonje nezapamćeno u novijoj istoriji Evrope.

I zato, ja sam ponovo slobodan da, ovdje pored ćivota Svetoga Petra, i sa njegovog ćivota, pozovem sve Crnogorce, sve ljude koji žive u Crnoj Gori, bez obzira kakvoj oni ideologiji, patriji pripadali, kako se nacionalno osjećali – da ih pozovem na mir, na bratsku slogu, na ljubav, jer je to jedino što je u ovom trenutku potrebno ovdje svima nama. A u isto vrijeme da pozovem druga Đukanovića da odustane od zakona topuza, od tog bezakonja koje bi danas trebalo da se izglasava u Skupštini Crne Gore. Jer, treba da ima u vidu da je upravo to razlog onoga što se danas, protivno mome blagoslovu, događa u Crnoj Gori. On je glavni uzročnik toga što se danas događa u Crnoj Gori. On, sa svojom politikom i ideologijom titoističko-boljševičkom, izazvao je pravedni gnjev naroda.

Danas se donosi zakon pod blokadom čitavog grada, pod nasiljem u kojem je angažovana sva policija Crne Gore da bi se pod tim nasiljem dobio zakon o slobodi vjeroispovijesti. Ovo je poziv drugu Đukanoviću i svima koji su spremni da potpisuju to bezakonje da se makar u poslednjem trenutku otrijezne, da odustanu od toga zločina, od toga djela koje izaziva prokletstvo nad Crnom Gorom, nad svima žiteljima Crne Gore – prokletstvo i Svetoga Petra Cetinjskoga i prokletstvo Svetoga Vasilija Ostroškoga. To je jedini normalni put, jer ovo što se danas događa u Crnoj Gori, događa se pred licem čitave Evrope. I poruke koje smo od Evrope dobili, pročitali, one su i poruke Svetog Vasilija, Svetog Petra Cetinjskog, Carigradskog Patrijarha, Ruske Crkve, Pape rimskoga, poruke Svete Gore. To su bile poruke ljubavi, poštovanja istinskog zakona i zakonitosti. Onaj koji nije uslišio te poruke, on danas donosi to svoje bezakonje pod nasiljem, pod blokadom čitavog grada. I ako misli da se na tome gradi budućnost Crne Gore, onda je on drug, jer su na tome gradili drugovi, oni koji su u svoje vrijeme ubili naslednika Svetog Petra Cetinjskog Mitropolita Joanikija sa preko 120 sveštenika. A koliko je tek vjernika pobijeno, hrišćana, Crnogoraca, odavde pa sve do Stare Gradiške, tamo gdje je prvi put pjevana himna prokletog Sekula Drljevića, Pavelićevog ministra, koja je sad zvanična himna Crne Gore. U tom duhu se gradi budućnost Crne Gore, na tim temeljima, na temeljima bratoubistva, i toga duha bratoubistva. Na tome se gradi sloboda.

Nadam se u Boga da će se otrijezniti oni koji su na vlasti, a i svi drugi, da se budućnost ne gradi na nasilju i na bezakonju. Budućnost, ne samo Crne Gore, nego budućnost Evrope i svijeta se gradi na vječnim zakonima pravde Božje, istine Božje, ljubavi Božje. I zato je ovo poziv danas, i onima koji su na vlasti i svima drugima, da krenemo tim putem mira, putem bratske ljubavi i sloge. Vrijeme je poslije tolikih nevolja i nesreća koje su nas pratile da krenemo tim Božjim putem, jer jedino tako možemo nešto uraditi kao ovo pokooljenje. I da ne izgubimo iz vida – na prvom mjestu neka zna drug Milo Đukanović! – da kome zakon leži u topuzu tragovi mu smrde nečovještvom! To je ono što poručuje Lovćenski Tajnovidac, koji je istim tim duhom nasilja i zločina, eno, uhapšen na Lovćenu, i kojim je srušena njegova crkva. Kao što nam i sad pripremaju zakon kojim se otimaju crkve

Dakle, oburdala se lovćenska crkva Svetog Petra, oburla se i istinska, njegoševska, svetopetrovska, svetovasilijevska Crna Gora. Hoćemo li nastaviti to oburdavanje naše duše, naše savjesti, hoćemo li nastaviti našu sramotu, sramotu pred Evropom i pred svijetom? Ja se u Boga nadam da će nas ovaj današnji dan i mošti Svetoga Petra Cetinjskog i Svetoga Vasilija Ostroškog sve prizvati razumu i mudrosti da krenemo istinskim i pravim, Božjim i ljudskim putem, putem zakona Božjeg, putem izvornih ljudskih zakona, putem bratske sloge i bratske slobode, bratskoga mira i svega onoga što je Bogu i istinskom Božjem narodu milo i ugodno.

Daj Bože, i Sveti Petre Cetinjski!

Pomogni i spasi sve nas i urazumi nas tvojim svetim moštima i tvojim svetim prisustvom i u Skupštini Crne Gore i van nje – učini i sada ono što si učinio dok si bio i hodio po ovoj zemlji“, poručio je mitropolit Amfilohije.