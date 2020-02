Mitropolit Amfilohije predvodio litiju ljubavi i bratske sloge

Djeca, mladi i stari, svi su večeras bili posebno svečani jer su imali čast da litiju gradskim ulicama predvode visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije i episkop mileševski Atanasije. Radost je bila veća jer je nakon 11 godina mitropolit Amfilohije posjetio Pljevlja i uznio molitve Bogu sa vjerujućim narodom i ljudima dobre volje. Molitvenici pred Gospodom nakon molebana u crkvi Svete Petke, ispunili su gradske ulice u dostojanstvenoj, veličanstvenoj i masovnoj koloni mira u kojoj su se viorile zastave, nosile ikone i skandiralo “Ne damo svetinje”.

Pozdravljajući gosta vlasika Atanasiije je zahvalio mitropolitu Amfilohiju i vjernom narodu na vaskrsenju vjere u Crnoj Gori i vaskrsenju naroda, koji iskazuje protest prema nepravednom zakonu usmjerenom protiv crkvenog poretka, Hristove crkve SPC u CG, tvredeći da zasluga pripada narodu ali najveća zasluga pripada onima „ koji nas vode putevim svetosavskim mitropolitu Amfilohiju koji korača čvrstim korakom svetosavlja”.

-Viskokopreosvećeni mitroplit obnovio je i vaskrsao jezgro crkve na ovom prostoru, zakvasio ovaj prostor božanskim životom i najviše njemu imamo da zahvalimo za ovo oživljavanje života na ovom prostoru, rekao je vladika Atanasije.

Podsjećajući na cara Konstantina koji je Milanskim ediktom, koji bi se danas nazvao zakonom, donijetim 313. godine, proglasio vjersku ravnopravnost, prestanak progona hrišćana i vraćanja crkvene imovine, mitropolit Amfilohije je rekao da je strašna priča, da se u naše vrijeme u 21. vijeku u Evropi i Crnoj Gori nalaze nasljednici proketog cara Dukljanina, koji bi htjeli da oduzimaju crkvenu imovinu.

-Ovo je i jedino mjesto gdje se narod pravoslavni hrišćanski sabira braneći svoju svetinju, svoju dušu, braneći grobove predaka i njihovu vjeru. Naše molitvene litije su čudo Božije za Crnu Goru i Evropu. Ovakve litije mirne i spokojne, molitvene, ukrašavaju CG i Evropu. Prošao sam Ameriku i Evropu ali ovako mirnog i spokojnog naroda, koji nosi ikone i moli se Bogu, nisam vidio. Tu u CG, koja je kroz istoriju bila u ratovima, borbama, najedanput se iz toga rodile ovakve litije. Ovo su Božije litije, litije ljubavi, dobrote, mudrosti. Litije koje prizivaju na pravdu sve one koji u nepravdi žive ili donose nepravedne i lažne zakone. Litije ljubavi i bratske sloge su nas izmirile i nema više podjele na partije, prisutna su braća koji se osjećaju kao Crnogorci, braća Muslimani su prisutni, katolici takođe učestvuju, jer je zakon protiv svega časnog i čestitoga u istoriji CG i Evrope, rekao je mitropolit Amfilohije i podsjetio na velike nosioce i svejdoke Hristove vjere – patrijarhe srpske Varnavu i Gavrila Dožića, pljevaljske mučenike 11 ubijenih sveštenika na čelu sa igumanom Serafimom. Mitroploit je rekao de je veliki srpski patrijarah Varnava iz Pljevalja ali da je i Moračanin, jer su Rosići iz Gornje Morače došli u Pljevlja“ pa se onda spojila Morača i Pljevlja i to jedinstvo ostalo nerazdvojivo“.

Blagosiljajući okupljenje Mitropolit Amfilohije je kazao da SPC u CG dobija podršku i pozdrave iz cijelog pravoslavnog svijeta, od rimskog pape, islamskog teologa šeiha Imrana Huseina koji je uputio pozdrave svim Muslimanima Balkana da budu na strani pravoslavnih hrišćana koji brane svoje svetinje. Osjetio je ovaj znameniti učitelj islama da ovde nije samo borba protiv hrišćanskih svetinja nego i borba protiv islamskih svetinja, rekao je mitropolit Amfilohije dodajući da je vlast skolopila ugovor sa našim Muslimanima da bi ih prevarili „jer ako se ovaj zakon donosi na nivou CG onda on ne važi samo za pravoslavne, nego za sve vjere, jer zakon je iznad sklopljenih ugovora“.

Mitropolit Amfilohije prenio je i pozdrave i podršku od efendije Mustafe Maksića iz Sjenice, bivšeg predsjednika Islamske Zajednice Sjenice i Sandžaka, koji je bio i potpredsjednik Islamske vjerske zajednice Srbije.

-Vidim i vaš muftija maloprije kad smo prolazili i on je izgovorio svoju molitvu Alahu da bi i on tom svojom molitvom podržao, uvjeren sam, ovo što se događa ovdje jer i on osjeća da je ovo borba protiv imena Božijeg, zvali ga Alah ili Bog. Da se pomolimo Bogu i za one koji donose ovako ropske zakone da ih Bog oslobodi i vrati im vjeru. Nadamo se da će ih Gospod Bog urazumiti na vrijeme jer ako su narodna vlast, a trebalo bi da budu, svaki državnik u svijetu trebao bi da čuje glas stotina hiljada ljudi koji kaže “ne damo svetinje”; da poništi odluke odredbe zakona koje su bezbožne, antipravne, anticrkvene. Tako bi uradio svaki razuman vladar u sviijetu. Nadamo se da će ovi naši, koji su oboljeli od opake bolesti zvane brozomora, bolesti koja je ubila 120 sveštenika u CG, iz tog duha bogoubilačkog i bratoubilačkog iz kojeg se rađa zakon i ova grupa ljudi koji misle da na takav način grade, na tome bezakonju budućnost CG. U Boga se nadam da će čuti glas naroda. Evropa je čula,od Evropskog savjeta dobijamo poruke mnogo drugačije nego što ovde prikazuju. Nadamo se, ako Bog da da će i oni da se urazume ako misle da ostanu zapisani kao ljudi časni i čestiti u istoriji CG, koji su vladali CG. Neka Bog BLAGOSLOVI SVE VAS, NAROČITO DJECU, iz usta djece Bog je stvorio sebi hvalu, rekao je mitropolit Amfilohije i zatražio da se od ministra odbrane Predraga Bošković oduzme oreden Svetog Save drugog stepena, a takvu odluku potpisao je mitropolit na predlog prethodnog episkopa mileševskog, za Boškovićev doprinos gradnji Hrama na Gukama.

U kratkom kulturno umjetničkom programu glumac Tihomir Arsić zahvalio je za svaku suzu koju je isplakao večeras , ističući da je obišao cijeli svijet, prisjećajući se svog prvog govora na svetosavskoj akademiji, ali ovo što je večeras doživio u Pljevljima nije vidio i doživio nikad.

-Ovoliko mi je srce od dobrote i ljepote koju su donijeli ovi mladi ljudi sa ikonama na grudima i ikonama u srcima. Ta djeca – njih treba slušati, oni nemaju ni klikera u džepovima ni putera na glavi, njima ovaj ništa nije dao i ništa im nisu dužni. Oni su ti koji postavljaju pitanje i daju odgovore i zato sam iznenađen i zatečen skromnošću, organizacijom, snagom, energijom. Upotrebljavali smo Gandija kao simbol a imamo Svetog Savu, svetosavkog mira, dostojanstva i otpora – predlogu neumjerenom, rekao je Arsić podsjećajući da je prošle godine proslavljen jubilej 100 godina od oslobođenja od okupacije. Onaj ko slavi okupaciju mora da zna da su do ove ljepote ovi mladi ljudi došli zahvaljujući i koljenopreklonim molitvama monaštva i sveštenstva SPC i mitripolita Amfilohija. I danas kada vas gledam vidim da je u koloni svako od vas mladih ljudi po jedan Obilić, svaki monah i sveštenik Boško Jugović a naš ,mitropolit Amfilohije krstonosni Lazar, rekao je Arsić vidno uzbuđen a zatim je govorio je riječi serdar Janka Vukotićaizrečene na Badnji dan 6.1.1916. godine.

Guslar Vaso Đondović otpjevao je pjesmu posvećenu mitropolitu Amfilohiju , koju su napisali Vlado Tomić i Mladen Šarčević a kratko je na guslama zapjevao i mitropolit Amfilohije.