Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije rekao je da predsjednik Milo Đukanović, premijer Duško Marković i predsjednik Skupštine Ivan Brajović, „koji su ateisti, nemaju pravo da ubijaju Boga u narodu i oduzimaju im svetinje“.

„Kome da daju Cetinjski manastir, Ostroški manastir? Svojoj autofekalnoj crkvi? To nije crkva, to je partija“, istakao je mitropolit.

On je na konferenciji za medije, čiji je povod upis pravoslavnih crkava, manastira i crkvenog zemljišta u katastar nepokretnosti, kazao da sve što je crkva gradila vjekovima „nije za njega ili drugog“, nego za „Hrista, crkvu i narod božji“.

Istakao je da se nastavlja progon crkve, koji je započeo četrdesetih godina prošlog vijeka.

Amfilohije je kazao da od 1913. godine država ništa nije sagradila.

„Šta ćemo sa sjeverom i hramovima, Crna Gora ništa nije uložila u to“, naglasio je mitropolit.

Zakon o slobodi vjeroispovijesti je, kako je istakao, diskriminatorski jer Islamskoj zajednici „ostaju džamije, a Pravoslavnoj crkvi će da oduzimaju svetinje“.

„Obmanjuju Muslimane i Katolike, jer Zakon mora da važi za sve, ne samo za jednu zajednicu“, kazao je Amfilohije, prenose Vijesti.

Istakao je da crnogorska „ateistička vlast“ hoće da stvara svoju pravoslavnu crkvu: „Da bi bila autokefalna, prvo mora da bude crkva“.

Amfilohije je kazao da se trude da sav novac od priloga naroda ide u hram i obnovu svetinja.

„Priča se da manastir Ostrog prihoduje milione svake godine… Postoji tačna evidencija koliko se prihoduje i troši. Pomažemo porodice, dajemo stipendije, imamo narodne kuhinje“, objasnio je mitropolit Amfilohije.

“Velike narodne litije su bijeg naroda od političkih manipulacija na miran, hrišćanski način”, rekao je Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskop cetinjski, Mitropolit crnogorsko-primorski g. Amfilohije na pres konferenciji koja je danas upriličena na temu „Upisi pravoslavnih crkava, manastira i crkvenog zemljišta u Katastar nepokretnisti“ u podgoričkom Pres centru. On je naglasio da naše litije predstavljaju lijek za bratoubilačke rane koje su dubok trag ostavile na tijelu naroda koji želi da povrati sopstveno dostojanstvo.

„Tri najvažnije ličnosti u državi su ateisti i to je njihovo pravo, ali oni nemaju pravo da ubijaju Boga u narodu čime bi se nastavio kontinuitet politike podjela i bratoubilaštva“, kazao je Mitropolit i dodao da je suštna Zakona o slobodi vjeroispovijesti spoj fašizma i boljševizma.

Komentarišući pitanje zakonske formulacije o otimanju crkvene imovine koje su izgrađene prije 1918. godine, Mitropolit Amfilohije je zapitao kako će se to odnositi na značajne djelove sadašnje Crne Gore, koji u tom periodu nisu bili dio novovjekovne crnogorske države.

“Vlast želi da podržavi imovinu iz tog perioda, a svetinje iz Metohije koje su tada pripadale Crnoj Gori bez dileme predali su u ruke UČK teroristima“, rekao je Mitropolit Amfilohije. Posebno se osvrnuo na činjenicu da je Zakon o slobodi vjeroispovjesti diskriminatorski jer se odnosi samo na Pravoslavnu crkvu, prenosi sajt Mitropolije.

„Sa svima drugima sklopljen je ugovor koji štiti njihova prava i to je dobro, ali šta je sa pravoslavcima“, upitao je Mitropolit Amfilohije dodavši da se plaši da je riječ o obmani naše braće rimokatolika i muslimana.

Vladika je podsjetio na primjere kršenja vjerskih prava crnogorskih građana, posebno se osvrnuvši na primjer advokata Boška Čarmaka kome je ugroženo pravo da, u znak protesta učini podvig krenuvši iz Bara pješke prema Cetinju.

„On je nosio krst koji je problem za naše vlasti, a taj duh se projavio i u primjeru oskrnavljenja pravoslavnog krsta na mjestu gdje su stradali turisti iz Rumunije u kanjonu Platije“, istakao je Mitropolit Amfilohije. Naročito je istakao primjer podoficira vojske Crne Gore Darka Mrvaljevića, koji udaljen sa dužnosti jer je aktivan učesnik litija, rekavši da to polako postaje praksa obračinavanja sa ljudima u državnoj službi koji su branioci svetinja a kojih ima na hiljade.

Mitropolit se osvrnuo i na problem registracije SPC u Crnoj Gori. Naglasio je da je notorna neistina da Mitropolija crnogorsko-primorska neće da se registruje, te da je ona poštovala sve zakonske norme koje su bile na snazi u našoj zemlji.

„To se čak odnosi i na Zakon koji je nastao u vrijeme komunizma koji nije zahtijevao ponovnu registraciju“, rekao vladika Amfilohije. Primjećuje da sadašnji Zakon želi da natjera Crkvu koja postoji preko 800 godina na ovom području da se ponovo registruje. „Time žele da je stave u isti položaj sa novom crkvom koju želi da uspostavi vladajući DPS i predsjednik Đukanović“, naglasio je mitropolit Amfilohije.

Vladika Amfilohije je prokomentarisao glasove koji predlažu da on bude protjeran iz Crne Gore.

„Neka me protjeraju, gonili su i moje prethodnike i to bi mi bila čast, čak i neka me ubiju poput Mitropolita Joanikija – čast je poginuti radi odbrane svetinja!“ zaključio je Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskop cetinjski, Mitropolit crnogorsko-primorski g. Amfilohije.

izvor:in4s.net