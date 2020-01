Mitropolit Amfilohije: Vlast tjera djecu iz CG da se skitaju po bijelom svijetu

„Kakav je to greh protiv Crne Gore slikanje trobojke kralja Nikole, trobojka koja je državna zastava Francuske, Nemačke, Rusije i ne znam kojih sve država, nije samo Srbije?! To je pokazatelj da se iza takvog ponašanja prema svojoj deci skriva upravo mržnja, duh bratoubistva i nije to dobro za budućnost naroda ni države. Ne može se na bratoubistvu i bratomržnji graditi budućnost“, kazao je mitropolit, komentarišući sinoćnja dešavanja na Zlatici.

Vladika je danas posle službe Božje u Crkvi Svetog Đorđa pod Goricom istakao da krivica za to nije na policiji, jer oni to moraju da rade da bi prehranili porodicu, nego na onima koji su to zapovedili. Ipak, primetio je da je vreme da se oslobodimo straha kojeg je sada mnogo:

„Toliko je straha ovde koji je plod straha od nasilja koje je ovde izvršeno 1941-1945. godine i na tom nasilju se ne može graditi budućnost nijednog čoveka, a kamoli jedne države. Blagodareći tom nasilju, već od 1945. godine je, ovo što je sada, neki sukob između Srba i Crnogoraca, između dva brata.“

Govoreći o veličanstvenim litijama, vladika je kazao da je to čudo Božje i da je narod vaskrsao u Crnoj Gori i vratio se Bogu, svojoj savesti i bližnjima svojim na pravi način:

„Zato su naše litije litije ljubavi, bratske sloge i zajedništva, a ne mržnje. Stoga molim ove koji upravljaju našom policijom, da se ne ponašaju tako prema svojoj deci. Takvo ponašanje je sramota pred svetom. Šta sve deca naslikaju po zidovima, pa nikome ništa, a ovi su naslikali trobojku kralja Nikole. Ja se nadam u Boga da će urazumiti ove koji su sada na vlasti da se tako ne ponašaju i da ne obnavljaju u narodu duh bogoubistva i bratoubistva, na kome je stvoreno mnogo što od 1945. godine i sve što je stvoreno, propalo je i opljačkano.“

Konstatovao je da je jedino što je ovde imalo napretka Crkva Božja:

„Obnovljene su stotine hramova, sagrađena dva najveća hrama u istoriji Crne Gore, Hram vaskrsenja i Jovana Vladimira, sad to poništavati i svojatati sebi, šta to znači?! Manastir Morača, Đurđevi Stupovi, ova crkva Svetoga Đorđa, kažu pripada vlasti, kojoj vlasti?! Ko sve nije ovde vladao! Narod je sve gradio za Boga, svoju dušu. To su hramovi Božji, Hristovi, Svetoga velikomučenika Georgija, njima pripadaju, onima koji ih obnavljaju, koji se mole u tim hramovima, pričešćuju telom i krvlju Božjom. Naravno, pripadaju i ovoj državi Crnoj Gori, to se podrazumeva. Niko iz Crne Gore nije ih micao, niti će ih poneti odavde.“

Još jednom je vladika izrazio nadu da će i vlastodršci shvatiti put i način stvaranja budućnosti ovoga naroda i države:

„Ne može se budućnost stvarati na bogomržnji i bratomržnji, a to se upravo radi sa tim što se radi sa ovom čestitom decom, koja nisu napravila nikakvo zlo što su uzela da prefarbaju neki ćošak, zid, po svom načinu, zastavom kralja Nikole.“

Podsetivši da ta deca imaju svoje probleme, nemaju hleba, nemaju posla kakve god studije da završe, Njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop cetinjski mitropolit crnogorsko-primorski g. Amfilohije je zaključio da takvim ponašanjem vlast tera decu iz Crne Gore da se skitaju po belom svetu.