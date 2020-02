„Veliki su Božji dar litije koje ovde traju već 1 700 godina, od vremena velikoga cara Konstantina, kada je posle prokletoga cara Dukljanina dao slobodu Crkvi Božjoj i vratio hramove i imanja Crkvi, crkvenim zajednicama, sveštenicima, episkopima onoga vremena. Od tada je njegov zakon postao mera sveukupnog zakonodavstva evropskog do naših vremana.“Nažalost, poručio je mitropolit, samo u Crnoj Gori gdje je Crkva Hristova prisutna od 4. vijeka, oni koji ne vjeruju u Hrista i njegovo vaskrsenje i misle da je moguće ubiti Hrista na način kako mu je zbog interesa presudio Pontije Pilat, obnavljaju zakone prokletoga cara Dukljanina.

Mitropolit je kazao da se nada da će se naši „vlastodršci urazumiti i ukinuti Zakon o slobodi vjeroispovesti, koji je sramota i za njih i za ovu državu“.

„Posebno je sramota za Crnu Goru pred čitavom Evropom. To je ono što svjedoči cijela Evropa. Dobijamo podršku iz Berlina, Pariza, Njujorka, Londona, ne samo od predstavnika Pravoslavne crkve na čelu sa našim i carigradskim patrijarhom, nego i od rimskog pape i od naše braće muslimana“, rekao je Amfilohije.

U litiji su nošeni omofor i krst Svetog Vasilija Ostroškog.





On je kazao da crnogorskoj Vladi i vlasti, koja donosi bezakone zakone, nije smetalo da pozove Hašima Tačija, „jednog sramnog zločinca za čestiti albanski narod“.

„Hašim Tači nije predstavnik tog čestitog naroda, nego razbojnika kosovskih, koji je uz pomoć međunarodnih razbojnika Kosovo i Metohiju uništavao, srušio 150 hramova zajedno sa bombarderima sa Zapada i Pećku patrijaršiju i Dečane i prijeti da i on oduzme crkve Božje, kao što prijete i ovi naši koji su na vlasti da oduzmu ove svetinje Božje. Kome da ih daju?“, kazao je Amfilohije.

On je rekao da svetinje niko odavde neće ponijeti, navodeći da su ovdje građene i sagrađene.





„Ali ima onaj koji ih je čuvao kroz vjekove i koji će ih čuvati do kraja svijeta i vijeka“, poručio je Amfilohije. On je kazao i da su bezakoni zakon doneli oni koji misle da mogu da „ubiju Hrista na način na koji mu je presudio Pontije Pilat“. Istakao je da to nije dobro za Crnu Goru Svetog Jovana Vladimira, koji je postradao jer nije dozvolio da se zbog njega vodi bratoubilački rat. „On nije žrtvovao državu za svoje bogaćenje“, kazao je Amfilohije. Amfilohije je predvodio večerašnju litiju ulicama Podgorice, koja se organizuje u znak protesta zbog usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti.