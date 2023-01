Mitropolit Joanikije: Nisam se sretao sa Đukanovićem, nije bio zainteresovan, a nisam ni ja

Sveštenstvo i vjernici SPC nijesu. navodi on, privilegovani, ali je želja crkve da država prema svima odnosi jednako.

Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije kazao je u emisiji Press plus za TV ADRIA da do sada nije imao susrete sa predsjednikom države Milom Đukanovićem, prenosi portal ADRIA.

On je istakao da sveštenstvo i vjernici Srpske pravoslavne crkve nijesu privilegovani, a da je želja crkve da se država prema svima odnosi jednako. Smatra da postoji odvojenost crkve i države u Crnoj Gori, ali da je neophodna međusobna saradnja i komunikacija.

Nijesam imao susret sa Milom Đukanovićem, niti je on bio zainteresovan, a nijesam ni ja. Ne želim nikom nikakvo zlo. Čovjek je predsjednik države i jedne jake partije, to moramo uvažiti. Kao i godine provedene na vlasti. Ipak, mislim da je vrijeme da ode sa funkcije-rekao je on.

Đukanović je, kako je istakao, stupio u kontakt sa njim preko Belvedera.

-Tu se pojavio kao vođa pokreta koji je trebalo da sruši Mitropoliju- istakao je mitropolit.

Prema njegovim riječima, iznenadili su ga i povrijedili potezi bivšeg predsjednika države Filipa Vujanovića.

-Filip Vujanović je obrazovan pravnik, intelektualac, i dobar čovjek. Zato me iznenadilo, negdje i povrijedilo, to što je dao podršku onom nakaradnom Zakonu. On je kao čovjek vlasti i poslušnik Đukanovića dao političku izjavu, koja je imala težinu, budući da je poznat kao dobar pravnik. Iznenadilo me je kada je toliko podrivao priču o Temeljnmom ugovoru, da je to bilo nepristojno- poručio je Joanikije.

On smatra da je govor mrženje kada pojedini mediji i dio javnosti naziva SPC crkvom Srbije.

Objašnjava da je SPC jedna institucija, jedinstvenu cjelina koja djeluje na cijelom prostoru svoje jurisdikcije, i ne treba da se da krivotvori njeno ime,

-To je u suštini govor mržnje, kada se neko zove drugim imenom. Na taj način žele da protumače da smo neka politčka organizacija. Ne mora niko da nas voli, ali normalan čovjek bi trebalo da uvaže naše vjekovno postojanje- kazao je mitropolit.

Država i crkva u Crnoj Gori, kako je rekao, jesu i nijesu odvojeni.

To je malo dvosmisleno, šta znači odvojenost. To bi trebalo da znači da se svako bavi svojim poslom iz svoje nadležnosti. Kako god okrenemo, bavimo se istim narodom. Građani koji se izjašnjavaju kao vjernici, jesu i građani. U tom smislu potrebna je saradnja. Dobro je što imamo Zakon o slobodi vjeroispovjesti, gdje crkva i država, uvažavajući jedna drugu, uspostvaljaju zvaničnu komunikaciju i saradnju, poštovanjem odvojenosti. Uostalom bavimo se istim narodom, i trebalo bi da imamo saradnju- kazao je on.

Mitropolit Joanikije smatra da će žalba podnesena Ustavnom sudu povodom potpisivanja Temeljnog ugovora biti odbačena.

On je kazao i da su mnogi optuživali ckrvu, pokušavajući da je zbrišu sa lica zemlje, ali nisu uspjeli.

-Mi se nijesmo aposlutno miješali u kadrvosku politiku. Bilo je nešto oko premijera Krivokapića, jeste da je bila komunikacija prije osnivanja te vlada. Nama je bio interes da se osnuje Vlada. Ko je bio mandatar, izabran je. Premijer Krivokapić kao hrišćanin i to je isticao, da hoće u Vladi hrišćane, ljude od struke i autoriteta…Ali mi se nijesmo miješali- rekao je on, dodajući da ta „Vlada kako je radila tako je i prošla“.

-Ne možemo reći da je SPC diskriminasana, ali položaj nije zadovoljući. Vlada je nedavno uskratila igumanu manastira Dajbabe ulazak u zemlju. On je Rus, koji je tu 20 godina, izuzetan pastir, teolog… Zvanično obrazloženje zašto je protjeran nijesmo dobili, Nezvanično su nam rekli da se u toj crkvi okupljaju „svakakvi“ ljudi. Tog čovjeka ne interesuje politika, on je intelektualac, od duhovnih vrijednosti- rekao je on, dodajući da je Mitropolija podnijela žalbu.

Izvor-dan