Mještani MZ Bliškova- Kovren: Blokiraćemo saobraćaj ka Pljevljima ako se ne saniraju mostovi

Poruka opštinskim čelnicima je da ozbiljno razmišljajte o nama jer evo više od tri mjeseca od kada su bile one velike poplave a niko prostom ni da mrdne – prenosi Darko Kljajević mišljenje svojih komšija.

Visok vodostaj Krivaje, nakon topljenja snijega i obilnih kiša, oštetio je dva prelaza na toj rijeci u Mjesnoj zajednici(MZ) Bliškovo- Kovren. Jedan od njih je improvizovani most urađen tako što je preko betonske cijevi napravljen nasip, pa se njime može preći, uz dodatni oprez, samo malim automobilima. I most na rijeci Ćehotni je oštećen usled elementarnih nepogoda, a oštetili su ga i koncesionri prevozeći tešku građu. Radi se o mostu na glavnom putu koji od Bliškova ide do Stožera, Žubera, Grubanove Gore… i drugih zaselaka.Član Savjeta Mjesne zajednice Bliškovo-Kovren Darko Kljajević kaže da da je rukovodstvo MZ u više navrata upućivala zahtjev lokalnoj samoupravi da izvrši neophodne popravke putnih pravaca i mostova ali ništa nije urađeno.

– Ukoliko Opština i dalje bude nezainteresovana da ovaj problem riješi, mještani će biti prinuđeni za zapriječe regionalni put Slijepač Mostost- Pljevlja,u mjestu Crkvice – kaže Kljajević za „Dan“ i dodaje da mještani traže da se, ako može, naprave novi mostovi, ili da postave nove cijevi i postojeći saniraju na najbolji mogući način.

Ružić: Izgradnja mostova nije u našem domenu, ali ćemo pomoći

Sekretar opštinskog Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Duško Ružić kaže da je saobrćjana infrastruktura pretpjela velike štete od elementarnih nepogoda koje su u januaru zadesile područje bjelopoljske opštine. Kaže da je evidentirano 140 zahtjeva za naknadu štete i da je sve proslijeđeno Ministarstvu za kapitalne investicije, od kojih se čeka brza reakcija.

– Tamo gdje lokalna uprava može da reaguje i popravi stanje sa prvim ljepšim vremenom ćemo regovati i raditi. Izgradnja mostova nije u našem domenu rada, ali smo spremni da mještanima pomognemo u kupovini neophodnih cijevi velikih profila kakao bi prelazi preko rijeka bili sigurniji- kaže Ružić.

– Ne tražimo puno, ili neuobičajeno. Želimo u 21 vijeku da živimo kao ostali civilizovan svijet i imamo normalan pristup svojim kućama.U trenutnim okolnostima strahujemo kako ćemo doći do svojih kuća. Poruka opštinskim čelnicima je da ozbiljno razmišljajte o nama, jer su im puna usta ostanka na selu i navodnoj pomoći poljoprivrednicima. Sve je to deklarativno, a kada nešto treba konkretno uraditi onda se ništa ne dešava u našu korist. Evo više od tri mjeseca od kada su bile one velike poplave a niko prostom ni da mrdne – prenosi Kljajević mišljenje svojih komšija i ističe da je na ovom području veliki problem i sa urednim napajanjem električnom energijom.

Prije 12 godina napraviše trafostanicu, ali ona još nije upotrebljiva.Često nemamo ni vode, a ovdje ima dosta onih koji su svoju sudbinu vezali za selo i poljoprivredu, drže stoku i žive od svoga rada. Na području naše MZ živi više stotina građana koji isključivo žive od poljoprivrede i stočarstva. Ova poljoprivredna gazdinstva svoje proizvode svakodnevno transportuju i plasiraju na bjelopoljskom i drugim tržištima, te s razlogom traže da se ovaj putni pravac dovede u red. Problem je i signal mobilna telefonija, pa idemo po okolnim brdima da uhvatimo signal kako bi se čuli sa svojima. Zbog svih ovih problema, brojni građani ozbiljno razmišljaju da se sele sa rodnog ognjišta, a neki su to već učinili – ističe Kljajević.

Izvor-dan