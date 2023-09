Mještani nekoliko pljevaljskih sela traže probijanje usjeka, u suprotnom blokada 1. oktobra

Mještani nekoliko pljevaljskih sela, kroz koja prolazi nova trasa saobraćajnice ka Bijelom Polju, od Direkcije za saobraćaj tražebolji prilaz do kuća…

Mještani nekoliko pljevaljskih sela kroz koja prolazi nova trasa puta Mijakovići – Vrulja – Bijelo Polje dali su rok Direkciji za saobraćaj da do 1. oktobra probije dio puta koji su započeli prije dvije godine, kako bi nesmetano mogli da dolaze do svojih kuća i imanja, upozorivši da će u protivnom blokirati regionalni put do Đurđevića Tare.

Kažu da je zimi teško proći putem, koji je izvođač radova uradio kao privremen, zbog velikog uspona i neravnina.

Stari lokalni put je bio jedan od najboljih u Pljevljima, a oni su ga, prokopavajući novi, uništili. Napravili su privremeni dok ne prokopaju jedan usjek. Započeli su taj posao i prije dvije godine se puvukli i niko se ne vraća da dovrši započeto”, navode mještani.

Mještanin Lijeske Milko Živković kazao je da je izvođaču radova trebalo tri do četiri dana da probiju usjek i olakšaju mještanima prolaz do kuća i imanja.

“Da je to urađeno izbjegli bismo kaskade koje nam dvije zime prave velike probleme. Oni nas nisu udostojili ni valjanog objašnjenja zašto ovo nije odrađeno. Odlično se sjećam da je vrijeme dozvoljavalo da odrade ovaj dio posla bez problema. Naručilac posla, Direkcija za saobraćaj, imala je obavezu da idejno rješenje puta donese u mjesnu zajednicu i da se tu organizuje javna rasprava. Od toga ništa nije odrađeno. Dali smo im vrijeme za koje ovo može lagano da se odradi, u protivnom sigurno ćemo blokirati magistralni Put Pljevlja – Đurđević Tara u mjestu Mijakovići 1. oktobra”, rekao je Živković.

Mještani tvrde da su loše odrađene i priključne saobraćajnice sa glavne trase puta prema okolnim selima.

Direktor direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović nedavno je prilikom otvaranja rekonstruisane dionice puta Pljevlja – Metaljka kazao da se nada da će put Vrulja – Mijakovići biti završen do kraja godine, što je, smatraju mještani, nemoguće jer još nijesu završeni svi zemljani radovi.

Radovi na izgradnji dionice puta Pljevlja – Bijelo Polje, od sela Mijakovića do Vrulje, počeli su u junu 2019. godine i trebalo je da budu završeni za godinu.

Prema Dinamičkom planu koji je u međuvremenu prihvatila Direkcija za saobraćaj, radovi na toj dionici puta trebalo je da budu završeni do kraja ove godine.

Zbog povećanja cijena građevinskog materijala i energenata, kompanija “Tehnoput MNE” ranije je obavijestila Upravu za saobraćaj da ne može da izvodi radove na putu prema ugovorenim cijenama, ali je taj problem u međuvremenu riješen nakon što je Vlada krajem prethodne godine usvojila zaključke, koji su omogućili određene vidove pomoći izvođačima radova da dovrše započete poslove.

Firmi “Tehnoput” navodno je više odgovaralo da Uprava aktivira bankarske garancije u iznosu od 400.000 eura, nego da nastavi izvođenje radova, jer bi prema sadašnjim cijenama građevinskog materijala i energenata navodno znatno više izgubila.

Da je Uprava raskinula ugovor sa izvođačem kako je najavljivala i da nije prihvatila njihovu ponudu, morao bi se raspisivati novi tender za izbor izvođača radova. Ta procedura bi trajala možda i dvije-tri godine, s obzirom na to da bi prethodno bilo potrebno uraditi presjek situacije, odnosno izračunati vrijednost dosadašnjih i procjenu preostalih radova…

Iz Direkcije za saobraćaj su kazali da su ostala da se izgrade dva mosta, asfaltiraju pojedine dionice i završe sitniji radovi.

Uprava za saobraćaj potpisala je 2019. ugovor sa firmom “Tehnoput-MNE” o izgradnji puta Pljevlja – Bijelo Polje, dionice od sela Vrulje do Mijakovića, u dužini od oko 7,5 kilometara.

“Tehnoput” je ponudio cijenu od 8,69 miliona eura, što je tad bilo za oko dva i po miliona manje od procijenjene vrijednosti radova.

Prema ugovoru, izvođač radova je trebalo da posao završi za 365 dana, odnosno do 8. juna 2020.

“Radovi na iskopima su završeni 95 odsto. Preostalo je oko 60 odsto radova na trasi, kao i radovi na izgradnji dva mosta, u dužini od 128 i 160 metara, s tim da su urađeni pristupni putevi u cilju njihove izgradnje”, naveli su iz Uprave.

Izgradnja dionice puta Vrulja – Mijakovići počinje od raskrsnice sa regionalnim putem Slijepač most – Trlica, lokalitet Vrulja, do raskrsnice u Mijakovićima i uklapanja u magistralni put Pljevlja – Đurđevića Tara.

Projektom je predviđena izgradnja raskrsnice sa putevima za Slijepač most i Trlicu, kao i raskrsnice sa putevima za Đurđevića Taru i Pljevlja.

Ranije je rekonstruisana i dionica puta od Slijepač mosta do Vrulje.

