Mještani Šula najavili blokadu puta prema Pljevljima ako Opština ne riješi problem prevoza

Mještani rudarskog naselja Šula blokiraće put prema Pljevljima, ukoliko lokalna uprava ne riješi problem prevoza do tog mjesta.

To su najavili mještani ove Mjesne zajednice na sastanku sa predsjednikom Opštine Rajkom Kovačevićem (DPS).

Kovačević je prvi predsjednik Opštine koji je u posljednjih deset godina posjetio naselje.

Neki od mještana su mu prigovorili da je to uradio jer se bliže lokalni izbori, što je on demantovao…

Mještani su se požalili da već duže do mjesta nema organizovanog prevoza jer je prethodni prevoznik odustao od održavanja linije zbog nerentabilnosti.

Naselje Šula nekada je brojalo oko dvije hiljade stanovnika, a danas s okolnim selima oko četiri stotine. U seoskoj devetogodišnjoj školi nastavu pohađa 18 učenika.

”Morate nam reći šta to vi možete uraditi i u kom roku. Ovako nam nema života u Šulima. Ja sam za to, kao i mnogi mještani, da se preduzmu neke radikalnije mjere. Ukoliko ne budemo počeli ova dva problema da rješavamo u skorije vrijeme, mi smo na barikadama”, rekao je predsjednik Mjesne zajednice Šula Vukola Kušljević.

Mještani su od rukovodstva Opštine tražili i odgovor zašto se novac, koji po osnovu ekološke naknade uplaćuje Rudnik olova i cinka “Gradir Montenegro”, čije je sjedište u Šulima, ne koristi za popravku puta do tog mjesta, sanaciju ulica u naselju i rekonstrukciju infrastrukture i zgrada koje su napravljene prije više decenija.

Mještani od Doma zdravlja traže da lokalnu ambulantu najmanje dva puta posjećuje ljekar iz Pljevalja, s obzirom na to da je ta Mjesna zajednica udaljena od grada i da u njoj živi većinom starija populacija.

Kovačević je kazao da je prethodne godine zbog kovid mjera Opština subvencionisala prevoznike, što je bilo stimulativno za mnoge da se prijave na oglas za održavanje redovnih linija.

”Ove godine za to nije bilo osnova. Kada su čuli da nema subvencija, oni su tražili da se na neki drugi način pomogne”, rekao je Kovačević.

Dragoljub Mazalica iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, puteve i vode pojasnio je da Opština može da subvencioniše građane, ali ne i prevoznike.

”Mi smo krenuli u akciju, raspisali smo tender i radimo odluku o subvenciji za đake gdje bi i prevoznik bio siguran u tom dijelu. Opština Pljevlja ima 22 linije koje su predviđene za javni prevoz putnika. Svakih čertiri-pet godina raspisujemo javni poziv za dodjelu linija. Zadnjih nekoliko godina ostala su samo četiri putna pravca gdje se obavlja prevoz. To su bili Gradac i Šula, prema Metaljci, prema Odžaku do Tare i putni pravac prema Vrulji. Prevoznici su se nadali da će subvencije biti i ubuduće. Ja priznajem da smo i mi u jednom momentu mislili da ćemo naći model da nastavimo da im pomažemo. Međutim, kada smo u saradnji sa Zajednicom opština pokušali da vidimo kako to oni rade, mi smo došli do toga da to ne smijemo da radimo, da je to nezakonito”, rekao je Mazalica.

Obećanje predsjednika Opštine

Kovačević je za narednu godinu najavio formiranje opštinskih preduzeća koja će se baviti lokalnim prevozom i sanacijom i asfaltiranjem opštinskih puteva.

”Zbog iskustava koja nam je donijela ova kriza, naredne godine opredijelićemo se za formiranje gradskog prevoza da bismo izbjegli bilo kakve ucjene i uslovljavanja od bilo koga.

Ideja nam je da napravimo i preduzeće koje će moći samostalno da radi na sanaciji i asfaltiranju puteva. Ova godina je pokazala da ono što nismo mogli sami i što je zavisilo od nekoga da uradimo, da to nismo uspjeli da uradimo, a ono što smo sami – to smo i uradili”, rekao je Kovačević.

Na pitanje mještana zašto se projekat geronto domaćica realizuje samo u gradu, Kovačević je kazao da su odlučili da ga prošire i na seosko područje.

”Ove godine smo odlučili da ne diskriminišemo starije osobe koje se ne nalaze u urbanom dijelu grada, ali zbog raspisanih izbora nismo mogli da raspišemo konkurs za prijem geronto domaćica koje bi radile na seoskom području. Treba i da nam stigne i vozilo koje će biti zaduženo za prevoz geronto domaćica na seosko područje”, pojasnio je Kovačević.

Obećao je i pomoć Opštine kroz obezbjeđenje goriva, ili nabavke vozila za potrebe pružanja zdravstvene zaštite mještanima u ambulanti u Šulima.

