Mobilni telefon ili tablet najbolji je drug

Svaki drugi roditelj u Crnoj Gori teško kontroliše koliko vremena djeca provode pred ekranima, pokazalo je istraživanje OEBS-a.

Najbolji drug sa kojim provode najviše vremena, našoj djeci nije više onaj iz zgrade, već mobilni telefon ili tablet. Čak devet sati dnevno radnim danima provedu gledajući u plave ekrane, a vikendom čak i više, pokazuje istraživanje.

Psiholozi kažu da to onemogućava promišljanje kod djece i inicijativu.

„Nemojte sjeckati krila djeci tako što ćete im dati gotov proizvod. Ekran je gotov proizvod. Ekran daje boje, daje zvuk, daje sve samo da sjedite i ne radite ništa jer će priča bez vašeg uključivanja da se dovede do kraja. To je ono što našoj djeci ne treba. Djeca treba da rastu i misle da je do njih“, kaže psihološkinja Radmila Stupar Đurišić.

A taj gotovi proizvod koji ne zahtijeva naše uključivanje može ostaviti ozbiljne posljedice na zdravlje djeteta, upozoravaju defektolozi.

„U prvoj godini, ako je dijete izloženo ekranu sat-dva, vjerovatnoća da će dobiti autizam je duplo veća. Ako je izloženost 2-4 sata u prvoj godini onda je vjerovatnoća da će dijete dobiti autizam 3,5 puta. To je jedna ozbiljna informacija koju treba da znaju svi roditelji“, napominje defektolog Željko Darmanović.

Ako ne dođe do obolijevanja izvjesni poremećaji u razvoju su skoro očekivani.

„Ako prekomjerno koristi dijete sadržaje sa ekrana onda dolazimo do poremećaja u govornom i jezičkom razvoju, emocionalnom razvoju, pažnji, dijete je gojazno jer se ne kreće“, kaže Darmanović.

Manjak kretanja prouzrokuje i manje kreativnosti, a energija se na neki način mora ispoljiti. Često pogrešan.

„Ako dijete ne gradi i ne radi ono će da ruši, a rušenje je uvijek agresija, rušenje je neadekvatni odnosi, cika, vika, cepanje, guranje i sve nešto što mu i tu kreativno padne na pamet“, navodi Darmanović.

Savremeno doba donijelo nam je i nove standarde u odgajanju djece.

„Prije 30-ak godina ako dijete nije moglo da kaže neku riječ koja sadrži slovo R do treće godine išlo je kod logopeda, danas ta granica je pomjerena na pet godina, ne zato što je slovo R danas teže nego zato što bi veliki broj djece pošao kod logopeda“, kaže Marko Lakić iz Mense.

A zbog svih opasnosti koje vrebaju, iako je nekada teže, igrajte se sa svojom djecom, razgovarajte, preusmjerite ih sa virtuelnih na društvene igre i prirodu. Kada odrastu, biće vam zahvalni.

Izvor-rtcg portal