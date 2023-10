Moguća kiša, biće i vjetra

U Crnoj Gori se povremeno očekuju pljuskovi i kiša, a biće i vjetrovito.

Na sjeveru biće umjereno do potpuno oblačno. Povremeno se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a biće i vjetrovito.

Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku malo kiše uz nešto sunčanih perioda.

Duvaće pojačan i jak, na udare i veoma jak južni vjetar. Temperatura vazduha od 14 do 20 stepeni.

Na jugu umjereno do potpuno oblačno i kišovito. Povremeno pljuskovi i grmljavina, naročito u drugom dijelu dana, lokalno očekuje se jača kiša. Vjetar južni i jugoistočni umjeren do jak. Temperatura do 24 stepena.

More umjereno talasasto do talasasto. Vjetar će biti južni umjeren do jak, povrmeno na udare i vrlo jak. Temperatura mora oko 22 stepena.

Za vikend se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. U subotu ujutru je ponegdje moguće malo kiše, a u nedjelju više sunčanih perioda i uglavnom suvo.

Jak južni vjetar će u subotu znatno oslabiti. Dnevna temperatura vazduha u blagom porastu.

I u južnim predjelima za dane vikenda nešto bolje vremenske prilike. U subotu promjenljivo, prijepodne još ponegdje slabija kiša, a u nedjelju duži sunčani periodi, uglavnom suvo i telativno toplo.

Temperatura vazduha u manjem porastu.

Prognoza za Evropu

I dalje najveći dio kontinenta biće pod jaki uticajem veoma prostranog policentričnog ciklona sa sjeverozapada i neuobičajeno prostrane jugozapadne visinske atmosferske struje.

Ovi meteorološki sistemi donose mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, u dijelu zapadne, južne i centralne Evrope, kao i jak južni i zapadni vjetar.

Jače, obilne, padavine očekuju se u regionu Alpa u pravcu Slovnije i na širem području centralne Evrope, sa visokim rizikom od obilne količine vode i posljedica na terenu.

Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku biće prilično hladno ponegdje uz provijavanje slabog snijega.

Temperatura vazduha od -1 stepen u Moskvi do 27 u Atini.

Prognoza za Balkan

Na Balkanu promjenljivo oblačno, mjestimično uz slabu kiše, a duž duž jadranske obale pa po dubini kopna intenzivnije padavine i pljuskovi sa grmljavinom.

Posebno obilnija količina kiše sa rizikom od obilne količine vode očekuje se u regionu Slovenije u pravcu Istre i Dalmacije.

Mjestimično će duvati umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar.

Temperatura vazduha od 16 do 20 u sjeverozapadnim predjelima, a u južnim i jugoistočni oko 5 stepeni toplije.

Zanimljivost

U Ulcinju je 26. oktobra 2019. godine izmjerena je najviša temperatura za jučerašnji dan na primorju od skoro 28 stepeni.

Na Žabljaku 1991. godine u jutarnjim satima izmjerena je najniža temperatura za 26. oktobar u Crnoj Gori od -11 stepeni.

Izvor-rtcg