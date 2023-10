Moguća kiša, sunčano u nedjelju

U Crnoj Gori moguća je kiša još danas.

Na sjeveru u predjelima koji gravitiraju centralnim djelovima biće umjereno oblačno. Očekuje se povremeno kiša prvenstveno u prvom dijelu dana, a na krajnjem sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo.

Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar koji će do kraja dana oslabiti. Temperatura vazduha od 14 do 21 stepen

Na jugu biće promjenljivo oblačno. Prijepodne mjestimično sa kišom ponegdje i sa grmljavinom, popodne uglavnom suvo sa dužim sunčanim periodima i relativno toplo. Temperatura do 24 stepena.

More prijepodne umjereno talasasto, popodne malo talasasto. Vjetar uglavnom južni ujutru umjeren do pojačan tokom dana slab do umjeren. Temperatura mora oko 22 stepena.

Narednih dana, na sjeveru, u nedjelju, ujutru lokalno po koltinama i dolinama magla, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo.

U ponedjeljak ujutru lokalno sa maglom, tokom dana sunčano i natprosječno toplo popodne značajno prisustvo visoke oblačnosti i umjeren jugozapadni vjetar.

Dnevna temperatura u ponedjeljak u primjetnom porastu.

U južnim predjelima, u nedjelju biće pretežno sunčano i relativno toplo. U ponedjeljak sunčano i natprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine, popodne povećano prisustvo visoke prozračne oblačnosti. Temperatura vazduha u manjem porastu.

Prognoza za Evropu

Izuzetno prostran policentrični ciklon iznad istočnog Atlantika, na zapadu Evrope donosi kišu i jake-olujne južne vjetrove, povremeno kiša i u centralnom Mediteranu.

Na jugoistoku Evrope topla vazdušna masa, uglavnom sunčano i natprosječno toplo vrijeme. Na istoku, izolovani ciklon donosi pretežno oblačno vrijeme sa kišom a na sjeveru i sjeveroistoku hladna vazdušna masa sa slabim snijegom.

U regionu britanskih ostrva i duž zapadne obale kontinenta očekuje se obilnija količina kiše sa rizikom od obilne količine vode. Temperatura vazduha od 1 stepen u Helsinkiju do 28 u Atini.

Prognoza za Balkan

Na Balkanu u većini mjesta pretežno sunčano i relativno toplo, na zapadu i sjeverozapadu, prvenstveno prijepodne, povremeno kratkotrajna kiša sa grmljavinom. Temperatura vazduha do 28 stepeni.

Izvor-rtcg