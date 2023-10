Moguća slaba kiša

U Crnoj Gori danas će biti i sunčanih perioda, a moguća je i slaba kiša.

Na sjeveru ujutru se po kotlinama očekuje magla ili niska oblačnost, a tokom dana sunčani periodi.

U sjeveroistočnim predjelima se tokom većeg dijela dana očekuje nešto više oblaka, a moguća je i slaba kiša.

Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera. Temperatura vazduha nešto viša nego danas i iznosiće 12-19 stepeni.

Na jugu biće umjereno do potpuno oblačno. Mjestimično je moguća slaba, a na jugoistoku i umjerena kiša.

Na jugoistoku će se tokom većeg dijela dana zadržati umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Temperatura vazduha do 22 stepena.

More malo do umjereno talasasto. Vjetar će biti slab do umjeren na jugoistoku pojačan, sjeveroistočni. Temperatura mora oko 22 stepena.

Narednih na sjeveru, u srijedu i četvrtak promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i tokom dana svakodnevno toplije vrijeme. Ujutru po kotlinama magla, a od četvrtka će početi da duva pojačan južni vjetar.

Na jugu, u srijedu i četvrtak promjenljivo sa sunčanim intervalima ali i velikim izgledima sa povremeno slabu kišu. Temperatura vazduha u blagom porastu, a duvaće slab do umjeren u četvrtak i pojačan jugo.

Prognoza za Evropu

Talas u zonalnoj struji koja je donji dio prostranog ciklona sa sjevera kontinenta sa dosta hladnim vazduhom, sjutra će donijeti jaku i obilnu kišu, pljuskove i grmljavinu, na jugu Apenina i na jugu i jugoistoku kontinenta.

Kiše će još ponegdje biti na sjeveru i sjeveroistoku, a zapadni dio Pirineja i zapadni dio Britanaskih ostrva zahvatiće jači talasa sa Atlantika i usloviti mjestimično umjerene do obilne padavine.

Iznad većine zapadnih i centralnih predjela dominira polje povišenog vazdušnog pritiska pa je u ovim predjelima suvo uz sunčane periode. Temperatura od 5 stepeni u Moskvi do 25 u Atini.

Prognoza za Balkan

Iznad većeg dijela Balkana sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na jugu i jugoistoku nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i ponegdje umjerenim do obilnim padavinama.

Temperatura vazduha dosta niža nego predhodnih dana i kretaće se oko 15 stepeni, jedino će na području Grčke i duž jadranske obale biti oko 20 stepeni.

Zanimljivost

U Podgorici je 16. oktobra 1995. godine u Podgorici izmjerena najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 30 stepeni.

Istog dana u Ulcinju temperatura je dostigla 28 stepeni što je najviša temperatura na primorju na današnji dan.

Danas u podne temperatura na Žabljaku bila je svega dva stepena, dok je juče u isto vrijeme izmjereno 17 stepeni.

