Mogući kraći pljuskovi na sjeveru

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno na sjeveru, dok se na jugu očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Na sjeveru Crne Gore promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično sa kišom posebno ujutru, popodne lokalno mogući su kraći pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće umjeren sjeverni vjetar.

Najviša dnevna temperatura od 21 do 29 stepeni.

Na jugu pretežno sunčano uz povećano prisustvo visoke oblačnosti i toplo.

Popodne u centralnim planinskim predjelima i u planinskom zaleđu Boke umjeren do pojačan razvoj oblaka, sa uslovima za rijetku pojavu kratkotrajne kiše sa grmljavinom.

Temperatura u najtoplijim mjestima oko 36 stepeni.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar ujutru i naveče, umjeren na jugoistoku akvatorijuma pojačan, sjeveroistočni, tokom dana slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni.

Temperatura mora biće do 28 stepeni. UV indeks je visok, oko 8 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u utorak ujutru ponegdje sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo popodne u planinama pojačan razvoj oblaka i umjeren do pojačan jugozapadni vjetar.

U srijedu, promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo, popodne pojačan razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kratkotrajnu kišu sa grmljavinom. Duvaće umjeren južni i jugozapadni vjetar.

Na jugu, u utorak pretežno sunčano, popodne prolazna visoka oblačnost a u planinama na jugozapadu u regionu Orjena pojačan razvoj oblaka sa uslovima za pojavu grmljavine.

U srijedu, u jutarnjim i prijepodnevnim satima prolazno naoblačenje, moguća je kratkotrajna kiša sa grmljavinom, tokom dana pretežno sunčano i toplo sa umjerenim južnim vjetrom.

