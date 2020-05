„Moja šašava igračka” među 11 najboljih

Na “X Berzi preduzetničkih ideja” učestvovale su učenice II-1 odjeljenja, ekonomski tehničar, a njihova ideja ,,Moja šašava igračka” našla se na listi od 11 najboljih. Srednju stručnu školu iz Pljevalja predstavljale su: Ivana Petrović, Anđela Cmiljanić, Jana Koruga, Nikolina Vuković, Anastasija Knežević i Milica Dromljak, zajedno sa mentorom profesoricom Nadom Jović.

Univerzitet Donja Gorica i Ministarstvo kulture realizovali su desetu “Berzu preduzetničkih ideja”. Ovaj projekat već 10 godina predstavlja spoj snage, mladosti, kvalitetnih ideja i rješenja za svakodnevne probleme. Ciljevi projekta su promocija preduzetništva među mladim ljudima, realizacija novih biznis ideja, ali i podsticanje mladih ljudi da razmišljaju na preduzetnički način.

– Po prvi put Berza je organizovana online što nam nije predstavljalo prepreku. Shvatile smo šta to nedostaje našem tržištu i šta bi bio dobar preduzetnički poduhvat. Iz tog razloga odlučile smo da se prijavimo na Berzu, pošaljemo svoj biznis plan i pokažemo svoj preduzetnički duh. Prije samog početka Berze svaka grupa dobila je mentora koji nas je kontaktirao i bio od pomoći za sve probleme i nedoumice oko ovakvog načina rada.Radile smo naporno:trebalo je poslati ppt prezentaciju, zatim video zapise za predstavljanje ideje i to po datim pravilima. Najbolje biznis ideje su prezentovana ispred strane „Tražnje“ od 7. do 9. maja i time smo učestvovale na kotaciji. Tražnju je predstavljalo preko 20 kompanija i institucija. Tokom Berze bila je prisutna i Fondacija Freedom&Entrepreneurship, koja za cilj ima podstrek studentima i učenicima za realizaciju svojih biznis ideja. Ideja je otkupljena od strane ,,Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore”. Imamo i mogućnost da u roku od 2 godine registrujemo privredno društvo sa ovom djelatnošću, što je dodatni podstrek za dalje – kazala je Jović.

Učenice su kazale da se njihova ideja pored velikog broja prijavljenih našla među 11 najboljih.

– Među njima bile su ideje sa ozbiljnim softverskim rješenjima ne samo iz Crne Gore već i iz inostranstva, što predstavlja veliki uspjeh, kako za nas same, tako i za Srednju stručnu školu. Objavom ideje u knjiz i ideja 2020. godine potvrdićemo naš uspjeh, i samim tim dodatno opravdati trud koji smo uložile. Predmeti koje učimo i koji se nalaze u okviru naše, ekonomske struke,su nam dosta pomogli. Timski smo dobro radile, a inspiracija, motivacija i entuzijazam su dosta doprinijeli konačnom uspjehu. Profesorica Nada Jović je kroz rad prepoznala naš talenat ,a kao mentor nam je pomogla da ostvarimo željeni rezultat i dobijemo najbolju satisfakciju za uloženi trud – isttakle su učenice koje su se takmičile.

I prošle godine je na Berzi drugi tim sa istim mentorom Nadom Jović imao biznis ideju koja je otkupljena. Učenice su dodale da je ovo za njih bilo nezaboravno iskustvo.

– Proširile smo svoje vidike i znanje, a uspjeh je došao kao rezultat našeg rada. Bilo je naporno, mi smo amateri među profesionalcima, ali svaki trud se isplati. Ponosne smo na ovaj projekat koji će biti podstrek za dalji rad. Preduzetništvo je budućnost naše generacije – istakle su učenice.