Monodrama “Ulaz za krupnu stoku” na sceni Centra za kulturu

Sjutra veče u 20 časova na velikoj sceni JU Centar za kulturu biće odigrana pozorišna predstava “Ulaz za krupnu stoku”.

“Ulaz za krupnu stoku” je priča o malom čovjeku, koji pokušava da živi taj svoj mali život onako kako bi on to želio-skromno, lijepo i mirno. Želi da radi, oženi se i ima djecu, ali okolnosti mu to ne dozvoljavaju, kao ni vaspitanje i moral koji je usvojio od oca i majke.