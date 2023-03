MPŠV: Četiri javna poziva za podršku pčelarskom sektoru

Ministarstvo je objavilo javni poziv za odabir odgajivača pčelinjih matica, koji bi za registrovane pčelare u Crnoj Gori trebalo da odgoji i isporuči selekcionisane matice

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) objavilo je danas četiri javna poziva za podršku pčelarskom sektoru u ovoj godini.

Ministarstvo je objavilo javni poziv za odabir odgajivača pčelinjih matica, koji bi za registrovane pčelare u Crnoj Gori trebalo da odgoji i isporuči selekcionisane matice.

Podrška Ministarstva za registrovane pčelare po selekcionisanoj, odgojenoj, sparenoj, isporučenoj i preuzetoj pčelinjoj matici, po ovom javnom pozivu iznosi sedam eura.

Poziv je otvoren do 7. aprila.

Ministarstvo je objavilo i javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za ovu godinu.

Predmet poziva, koji je otvoren do 7. aprila, je nabavka sertifikovanog konvencionalnog i organskog voska u obliku satnih osnova.

Podrška Ministarstva iznosi do 60 odsto realizovane investicije koja je prethodno odobrena rješenjem, odnosno do 60 odsto vrijednosti izvršene nabavke voštanih satnih osnova“, objašnjeno je u saopštenju.

Objavljen je i javni poziv za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, dijelova košnice, pčelarskog pribora i opreme i električne ograde (čobanica).

Maksimalno učešće budžetskih sredstava je do 50 odsto vrijednosti realizovane i dokazane investicije, s tim da se sredstva podrške mogu dodijeliti maksimalno i to do 50 odsto za nabavku pčelarskog pribora i opreme.

Trajanje tog javnog poziva je do 16. septembra.

Ministarstvo je objavilo i javni poziv za odabir preduzeća, odnosno veledrogerije, koja ima dozvolu za promet veterinarskih ljekova za tretiranje pčelinjih društava od pčelinjeg krpelja.

Ta veledrogerija treba da za registrovane pčelare u Crnoj Gori nabavi i preko veterinarskih ambulanti isporuči veterinarske ljekove Apiguard, Api Life Var, Furmitom i mravlju i oksalnu kiselinu.

„U narednom periodu nastavićemo sa predviđenom podrškom za pčelare, pa će u tom pravcu uskoro biti objavljen i javni poziv za dodjelu podrške za nabavku opreme za transport pčelinjih društava, kao i ostale mjere predviđene za ovu godinu“, zaključili su iz Ministarstva.

Izvor-mina