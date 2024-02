Mrestilište u Pljevljima predmet spora između opštinskih i državnih vlasti: Politika ili interesi zamutili ribnjak

Ugovor o korišćenju ribnjak u gradskom parku Vodice sa Sportsko-ribolovnim klubom (SRK) „Lipljen“ neće biti produžen i od te namjere nas ne može odvratiti nikakvo lobiranje, poručio je predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš, koji je lokalnom parlamentu uputio predlog odluke da se raskine ugovor koji je SRK 2019. sklopio sa lokalnom upravom koju je predvodio Mirko Đačić. Vraneš je juče kazao da se priča oko ribnjaka ne stišava već danima, te da je nebrojeno puta istakao da hoće da se stara o javnom, a ne o privatnom interesu bilo kojeg pojedinca.

– I to što su do sada koristili ribnjak bilo je nezakonito, a mi sada želimo da to vratimo u zakonske okvire i da od tog ribnjaka korist imaju građani, a ne pojedinci. To je sve što imam da kažem na ovu temu – kazao je Vraneš.

S druge strane, iz resornog ministarstva su saopštili da treba još jednom preispitati ovu odluku predsjednika Opštine Pljevlja.

„Lipljenu“ je ustupljena zgrada ribnjaka površine 82 kvadratna metra, dvorište od 500 kvadrata i livada površine 336 kvadratnih metara. Ribolovni klub je u Vodicama formirao mrestilište za proizvodnju autohtone potočne pastrmke crnomorskog sliva, a u njegovo opremanje uloženo je oko 50.000 eura. O odluci o stavljanju van snage odluke o davanju na korišćenju nepokretnosti SRK „Lipljen“ raspravljaće se na javnoj raspravi koja je zakazana u petak, a u utorak će sud o njoj dati odbornici u Pljevljima. Bivši predsjednik i jedan od osnivača SRK „Lipljen“, Vaso Knežević, za vrijeme čijeg mandata su dobili gazdovanje ribnjakom, ističe da će u cijeloj priči o mrestilištu pobijediti struka, a ne politika. On naglašava da je za njih veoma značajno to što je Ministarstvo poljoprivrede saopštilo da ribnjak u Pljevljima nije samo od lokalnog, već i od državnog značaja.

– Vjerujem u struku i nauku i nadam se da će to da pobijedi – poručio je Knežević.

Jedan od osnivača SRK „Lipljen“ i član skupštine tog kluba Predrag Pupović nije za to da im se mrestilište oduzme, kako je predloženo odlukom predsjednika Opštine, ali nije ni za to da njim gazduje „samo Knežević sa grupom od pet-šest ljudi“. Ističe da do problema ne bi došlo da je Ministarstvo sporta verifikovalo izbor novog upravnog odbora. Pupović podsjeća da je Knežević smijenjen i da je za predsjednicu SRK „Lipljen“ izabrana Bojana Šestović, koja je od starta opstruirana.

– Skupština SRK „Lipljen“ je smijenila upravni odbor koji je opstruisao Šestović, jer je ona bila jedna protiv četvoro ljudi koji su je sabotirali u radu. Ipak, ministarstvo to nije verifikovalo i mi smo zapali u problem. Problem je što je „Lipljen“ učauren sa nekoliko ljudi, a glavna naša zamjerka je što nam prethodno rukovodstvo od 2020. nije dalo nijedan finansijski izvještaj, a sumnjamo i u nezakonite radnje, odnosno da su u mrestilište ubacivali alohtone vrste, te da su mimo procedura poribljavali neka jezera. Takođe, milioni su prošli preko računa, ne kažemo da ih je neko uzeo, ali ne znamo kakva su to sredstva, a nije dozvoljeno da se uradi revizija – ističe Pupović.

On tvrdi da je glavni problem što od ribnjaka korist ima samo „šačica ljudi“, a ne svi ribari.

– Uvjereni smo da namjera Opštine nije da se mrestilište ugasi, već da se njim gazduje domaćinski. Mrestilište treba da ostane i opstane, ali da uđe u zakonske okvire – rekao je Pupović.

Ministarstvo: Preispitati odluku

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede juče su saopštili da je neophodno još jednom preispitati odluku predsjednika Opštine Pljevlja, jer smatraju da lokalni interes ne može biti pretežniji od državnog javnog intresa koji se ogleda u razvoju slatkovodnog ribarstva u Crnoj Gori.

– Postojeće tehničko rješenje ribnjaka „Vodice“ namijenjeno je da bude mrestilište, te svojom ukupnom korisnom površinom od 92,4 m2, koju uglavnom čine plitki bazeni za držanje mlađi, ni u kom slučaju nije prilagođeno da služi uzgoju konzumne ribe. Postojeće mrestilište je jedno od nekoliko registrovanih u Crnoj Gori za gajenje autohtonih vrsta ribe i jedino koje je uspješno započelo i održalu proizvodnju – naveli su, između ostalog, iz ministarstva.

