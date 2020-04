Mreža NVO Sjevera: Da li ćete i kada vratiti ukradene stećke?

Nevladina organizacija “Mreža NVO-a sjevera” oglasila se povodom odnesenih stećaka iz sela u okolini Pljevalja 25. septembra 2012. godine, odnosno kako su saopštili “skrnavljenja, krađe i odnošenja stećaka iz sela u okolini Pljevalja na Cetinje, gdje se i danas nalaze”.

“Narodni muzej Crne Gore je 25. septembra 2012. godine iz sela u okolini Pljevalja, nakon upada sa dizalicom i kamionom, i sa seoskog groblja odnio stećke, koji su odnešeni na Cetinje i izloženi u dvorištu Biljarde. Ukradeno je ukupno pet stećaka starih nekoliko vjekova, od čega po dva iz sela Mataruga i Marine šume, a jedan iz Potkrajaca. O ovom događaju mediji su bili jednom aktivni i to samo par dana nakon krađe stećaka, od tada cijela priča ide u zaborav i niko više ne pominje ovaj po svim oblicima i odlikama, kriminalni čin, saopštili su iz “Mreža NVO sa sjevera”.

“Da li je ovaj primjer pokazatelj čuvenog crnogorskog čojstva, junaštva i poštenja kojim se stalno kitimo i koje stalno ističemo. Koje smo u epskim pjesmama opjevali, ali i u čitavoj jednoj strofi neše himne? Postavlja se pitanje ko stoji iza ovoga i ko želi da uništi i utre znamenite tragove istorije sa ovih prostora, ili ko stvara novu – lažnu istoriju Crne Gore?”, navodi se u saopštenju.



Iz ove NVO dodaju da nadležni koji su se oglasili povodom ovog slučaja, kazali su da je sve u skladu sa zakonom.

“A da li bi ti isti nadležni reagovali da mi na primjer, dođemo i odnesemo neki eksponat sa lokaliteta Duklje ili neki nadgrobni kamen, recimo sa Lovćena, i noću to ponesemo za Pljevlja, kao što je to uradio Narodni muzej Crne Gore? Sigurni smo da bi bili okarakterisani kao lopovi i varvari, izbila bi revolucija zbog našeg vandalizma. Bili bi konstantno pominjani i prozivani po medijima, sa ko zna kakvim sve naslovima dok ne dobiju svoje nazad, a ne bi nas ni zaobišle krivične prijave. A ovako, sve je po njihovom zakonu. Do kad? Sve ovo je krajnje neprimjerno i samo je oličenje bezobrazluka i samovolje kulturnih institucija na djelu, ali ovo nije prvi put”, saopšteno je iz NVO “Mreža NVO-a sjevera”.

Oni su dodali da je tadašnji direktor Narodnog muzeja Pavle Pejović izjavio da nije bilo potrebe da kontaktiraju lokalnu upravu prilikom odnošenja spomenika, jer je to nadležnost države.

“Zašto onda postoji lokalna uprava, koja se ništa i ni zašta ne pita, pa čak ni o veoma značajnim i veoma starim, kulturno istorijskim spomenicima koji se nalaze na njenoj teritoriji? Zar ne bi najbolje bilo da je sve ovo ostalo na svom mjestu, da na pravom lokalitetu dočekuje posjetioce i podsjeća nas i da označava jedno vremensko razdoblje, koje je vezano za civilizaciju koja je prošla kroz ove naše prostore i ostavila ovakve kulturne vrijednosti iza sebe. I za jednog turistu kojeg interesuju ovakvi spomenici više će privući da to vidi na originalnom lokalitetu na kojem su nastali i sačuvani do danas, nego na nekom vještačkom lokalitetu, koji je u interesu pojedinaca”, navodi se u saopštenju.

Upitali su zašto se nose stećci na Cetinje gdje ih kroz istoriju, nikada nije ni bilo.

“Treba li sve po Crnoj Gori što vrijedi, da se pokupi i donese u “dolinu bogova”, pa onda da se svi preselimo u Podgoricu? Ali ni seobe naše im ne valjaju, samo bogatstvo koje će iskoristi za ličnu korist. Da čovjek prosto ne povjeruje da je nešto ovako nekome moglo pasti na pamet, ili da ovako nešto uopšte može da se desi. Ako se mijenja lokacija vrijednih kulturnih spomenika pod izgovorom zaštite ili restauracije kulturno-istorijskih spomenika što je u obavezi države, to se može uraditi i na prvobitnom lokalitetu. Ovo je još jedan u nizu poteza vlasti koja preko uglja, struje, šume na tapet stavlja i istorijske spomenike. I nama to jednako treba koliko i njima. I mi umijemo i možemo napraviti turistički lokalitet na stvarnoj i prirodnoj lokaciji tih istih stećaka, ali pojedinci ne daju ni da sjever počne da živi i sa tim malim stvarima”, navodi se u saopštenju.

Iz “”Mreža NVO sjevera” su dodali da ovo nije usamljen slučaj.

“I ovo nije prvi put da se na ovakav način pljačkaju grobovi i prisvajaju nadgrobni spomenici ranijih civilizacija sa ovih prostora. Naime, još daleke 1878.godine, nakon Berlinskog kongresa, pa sve do 1908.godine, kada se Austrougarska povukla sa prostora Pljevaljskog sandžaka, dakle u periodu od 30 godina, sa prostora Pljevaljskog kraja, takođe su odnešeni su bronjni i izuzetno vrijedni stećci, koji se i danas nalaze pred zemaljeskim muzejem u Sarajevu. Danas se oni tamo predstavljaju kao kulturno-istorijski spomenici Bosne i Hercegovine, odnsosno grada Sarajeva. Nikada niko nije ni tražio da se oni vrate zajednici kojoj to i pripada i zajednici od koje su oni poharani i odnešeni”, saopšteno je iz NVO “Mreža NVO-a sjevera”.

Pitali su i ko stoji iza ovog događaja.

“Postavlja se pitanje ko stoji iza ovoga i ko želi da uništi i utre znamenite tragove istorije sa ovih prostora, ili ko stvara novu – lažnu istoriju Crne Gore? Za divno čudo država se ne javlja. Ćute i mnogi istoričari. Da li se ćutanjem nad ovakvim, do sada nezabilježenim činom daje prećutna i očigledna podrška vandalskom i varvarskom ponašanju samovoljnih donosiocima ovakvih kriminalnih odluka? Posmatrano iz ugla neutralnog posmatrača kao i nas samih lako je zaključiti šta je ispravno i je li opravdano ovakvo ponašanje ljudi na vlasti, i onih koji su samo nijemi posmatrači ovakvih nerazumnih poteza”, zaključuje se u saopštenju.