Mujević: Rekordni prihod od 9,6 miliona podsticaj da u 2023. godini možemo još jače i još bolje

U četvrtak, 29. decembra 2022. godine, u svečanoj Sali hotela „Franca“ u Pljevljima upriličen je novogodišnji koktel za zaposlene Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, na kojem je VD direktora, gospodin Armin Mujević prezentovao preliminarne poslovne rezultate za 2022. godinu.

Na samom početku obraćanja VD direktor je istakao da je na osnovu prvih pokazatelja veoma ponosan na postignute poslovne rezultate Uprave za gazdovanje šumama i lovištima u 2022. godini, koji su zahtjevali zajednički dodatni trud i napor svih radnika, akoji će po svim izgledima biti i rekordni. On je najprije upoznao prisutne sa finansijskim rezultatima koji su, kako je rekao, najbolji pokazatelj dobrog i kvalitetnog rada. „Prema preliminarnim rezultatima, zaključno sa 27. decembrom 2022. godine, prihod Uprave za gazdovanje šumama i lovištima za 2022. godinu iznosi rekordnih 9,6 miliona eura i to je najveći prihod ikada ostvaren u Upravi. Do sada, u našem poslovanju rekordna je bila 2020. godina, kada je prihod iznosio 8,2 miliona eura, a u odnosu na prethodnu 2021. godinu, ostvarili smo prihod veći za 3,3 miliona eura. Treba naglasiti da su takođe urađena zaduženja, čije rate dospjevaju na naplatu u 2023. godini u iznosu od oko 5 miliona eura, te da je naplata prihoda Uprave za gazdovanje šumama i lovištima po dospjelim ratama za 2022. godinu realizovana u potpunosti odnosno 100%,“ rekao je Mujević.

U daljoj prezentaciji VD direktora je govorio o preliminarnim podacima za korišćenje šuma tokom 2022. godine, koji takođe pokazuju da su ostvareni odlični rezultati, koji su i doveli do toga da 2022. godina se upiše kao rekordna po ostvarenom prihodu. Naime, od ukupno planirane količine za korišćenje šuma putem prodaje drveta u dubećem stanju na osnovu jednogodišnjih ugovora, realizovano je 90% plana, kroz tri javna poziva i prodato oko 270.000 m3 drveta. Od ukupne količine sanitara koja je trebalo da se proda tokom 2022. godine, realizovano je 95% putem dva javna poziva, a isto toliko plana, 95% je realizovano od količina za prodaju po osnovu koncesionih ugovora, dok je realizacija maloprodaje za 2022. godinu iznosila odličnih 98%.

Za uspješnost poslovnih rezultata Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, prema riječima Mujevića, neophodno je da u fokusu poslovanja uvijek bude i ulaganje i briga o šumama, ali i o lovištima posebne namjene, kojima Uprava gazduje. „Zbog toga posebno sam ponosan na činjenicu da je u 2022. godini uređeno ukupno 12 gazdinskih jedinica, a početkom novembra 2022. godine potpisana su i tri ugovora o izradi lovnih osnova za lovišta posebne namjene i to „Ljubišnja“, „Piva“ i „Dragišnica“. Lovne osnove za ova lovišta su urađenje i postupak njihovog donošenja je u toku. Ono što je takođe jedna lijepa vijest jeste da su završene sve pripremne radnje oko izgradanje lovačko-šumarske kuće u podnožju Ljubišnje u Pljevljima, a koja će biti završena tokom 2023. godine,“ rekao je Mujević.

U nastavku izlaganja VD direktora je rekao da se i na polju uzgoja i zaštite šuma se radilo aktivno i naporno, a poseban akcenat stavljen je na proizvodnju sadnog materijala u rasadnicima Županica i Trebaljevo, u kojima je u toku 2022. godine proizvedeno oko milion komada sadnica. U 2022. godini u skladu sa Godišnjim programom gazdovanja šumama ukupno je realizovano oko 500.000 sadnica na površini od 200 hektara. Kada je riječ o rasadnicima, posebno treba istaći da je nakon više od 20 godina ponovo otvoren i treći rasadnik „Bjeliši“ u Baru, u kojem će se proizvoditi mediteranske vrste četinara i lišćara. Takođe, Mujević je naglasio da je od velikog značaja i uspostavljanje odlične saradnje sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), koja je i obezbjedila sjeme za proizvodnju u rasadniku Bjeliši, a u narednom periodu u planu je i podrška za izgradnju plastenika, iz kojeg će dio sadnog materijala biti upotrebljen za nastavak Projekta.

Plan proizvodnje sadnica u 2023. godini u ova tri rasadnika iznosi oko 1,7 miliona komada sadnica. On je dodao da će i precizni rezultati u vezi sa zaštitom šuma biti objavljeni u Izvještaju o radu za 2022. godinu.

Mujević je istakao da je druga polovina 2022. godine bila veoma izazovna u svim aspektima poslovanja, posebno u tom administrativnom dijelu kada se u veoma kratkom vremenskom roku, u periodu sajber napada koji je paralizovao kompletan sistem javne uprave, uz mnogo uloženog truda i rada, uspješno završavalo veoma mnogo administrativnih i pravnih poslova, koji su bili neophodni za nesmetano funkcionisanje Uprave, čime je posebno zadovoljan. U nastavku VD direktora prisutne je podsjetio na gorući problem koji sektor šumarstva godinama unazad opterećuje, a to je izuzetno nepovoljna starosna struktura zaposlenih i nedostatak stručnog kadra. On je istakao da je posebno ponosan na činjenicu da je nakon usvajanja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i donošenja novog Kadrovskog plana, raspisan javni oglas za 15, a interni za 33 izvršioca, ili ukupno 48 izvršilaca. Ovo je posebno značajno iz razloga što je samo u 2022. godini po različitim osnovima radni odnos prestao za ukupno 22 zaposlena, a u radni odnos primljeno svega dva izvršioca. On je izrazio očekivanje da će se na objavljene oglase prijaviti što više kandidata, kako bi već početkom 2023. godine, nakon zakonski sprovedenih procedura obnovili i pojačali kadar.

Mujević je istakao da u 2022. godini, od perioda kada je došao na čelo Uprave za gazdovanje šumama i lovištima se uradilo mnogo toga. Radilo se i na zanavljanju računarske opreme u 15 područnih jedinica, uveden je sistem elektronske evidencije na ulazu u zgradu, izvršeno je opremanje i rekonstrukcija pojedinih objekata područnih jedinica, a radilo se na i na adaptaciji i obnavljanju i modernizovanju određenih prostorija u Centrali. Nabavljene su nove službene uniforme za lugare i nove jakne za inženjere doznačare. Takođe, realizovana je i nabavka 5 terenskih vozila marke Lada Niva. Aktivno se radi na izradi Nove strategije šumarstva za period 2023-2028. godina koja će odrediti budući sistem gazdovanja šumama.

Na kraju VD direktora je rekao da je prezentovan samo dio onoga na čemu se aktivno radilo u proteklim mjesecima. „Neophodno je da posebno naglasim moje zadovoljstvo sa Vašim radom, koji ni u jednom trenutku nije dovođen u pitanje, čak ni onda kada se radilo i posle radnog vremena i vikendima, a sve za ostvarenje opšteg cilja. Na tome Vam se posebno zahvaljujem, ali je rezultat tih napora i timskog rada oličen u ovim odličnim poslovnim rezultatima. Očekujem da ćemo sa istim žarom i voljom nastaviti i u narednoj godini da postižemo još bolje rezultate. Rekordni prihod od 9,6 miliona treba da nam svima bude podsticaj da u narednoj godini možemo još jače i još bolje. Na kraju želim Vam srećnu Novu godinu i da u zdravlju sreći i veselju provedete novogodišnju noć, a da Vam Nova godina donese mnogo razloga za osmjeh i lični i poslovni uspjeh i dobrobit,“ zaključio je Mujević.

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima