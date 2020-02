Muk: Zbunilo me što je Rastoder potpisao telegram podrške Đukanoviću

„PROMAŠIO JE SKROZ NASKROZ“

Muk je napisao da je između ostalog i sam ove i prošle godine pročitao makar tri Rastoderove izjave koje bi i sam potpisao, a koje ispravno problematizuju identitetsku politiku vlasti, ubjedljivo argumentuju zašto je sporni Zakon naopak, i objašnjavaju stvarni cilj Đukanovića u susret izborima

„Zbunilo me što je među potpisnicima ovog saopštenja i Šerbo Rastoder, između ostalog jer sam ove i prošle godine pročitao makar tri njegove izjave koje bih i sam potpisao, a koje ispravno problematizuju identitetsku politiku vlasti, ubjedljivo argumentuju zašto je sporni Zakon naopak, i objašnjavaju stvarni cilj Đukanovića u susret izborima. Tada je Rastoder zaista pogodio 3 iz 3, a sada je promašio skroz naskroz“, napisao je Muk na svom Fejsbuk profilu.



Problem crkvene imovine će i dalje tinjati: Rastoder -(Foto: Savo Prelević)

Muk prenosi izjavu Rastodera iz decembra 2019.

„Da li potenciranje crnogorskoga nacionalnog identiteta znači odustajanje od građanskog identiteta koji je do sada koliko ja znam bio primarni kriterijum u svim programskim dokumentima DPS-a? Još jedna dilema je ko će sprovoditi to jačanje nacionalnog identiteta? Da li vladajuća politička partija ili institucije. Ako to budu institucije onda treba imati na umu da one pripadaju svima, a ne predstavnicima samo jednog nacionalnog identiteta“, kazao je Rastoder tada za Radio Slobodna Evropa.

Muk navodi i izjavu Rastodera iz septembra 2018.

„Ja lično mislim da država ne može nacionalizovati tu imovinu iz dva razloga. Jedan od osnovnih je sljedeći: da bi to država uradila mora se proglasiti teokratskom državom. I, ako uporište traži u nezavisnoj Crnoj Gori, odnosno Kraljevini Crnoj Gori i u Ustavu iz 1905. godine onda tamo jasno stoji da je Istočno pravoslavna crkva državna i da kao takva predstavlja posebnost unutar jedne državne zajednice“, rekao je tada Rastoder.

Muk navodi i da je možda najvažnija izjava Rastodera iz avgusta 2019.

„Ono što ja znam, u analizi svih poteza gospodina Đukanovića u zadnjih 30 godina, u principu se radi o jednom te istom. Prvo se pusti priča, onda se ta priča iskoristi na prvim narednim izborima, i na kraju dolazi do finalizacije rješenja tog problema. Dakle, ja mislim da će ovaj problem tinjati još izvjesno vrijeme u Crnoj Gori, a sigurno do narednih parlamentarnih izbora na kojima će se gospodin Đukanović opet pojaviti kao spasitelj crnogorske nacije“, rekao je tada Rastoder.