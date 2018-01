MZ GOLUBINJA APELUJE DA SE RIJEŠE PROBLEMI IZ AVALSKE ULICE

Višegodišnji problem pod Golubinjom kraka ulice Avalske je kulminirao nakon otapanja snijega, kada je došlo do dodatnog pomjeranja tla na samom prilaznom putu i pucanja potpornog zida.

Ovaj prilazni put koristi osam domaćinstava. Pomenuti krak je makadamski, u dužini od oko 60 metara, a postojeći kameni potporni zid (dužine 30 m i visine 1,5 m, sagrađen 1962-1963 godina od strane počivšeg vlasnika parcele Lazara Džuverovića) je oštećen i naget iznad kuća koje se graniče sa pomenutim krakom ulice, tako da prijeti urušavanju i predstavlja potencijalnu opasnost za stanare objekata ispod potpornog zida. Na potpornom zidu je bila i bezbjedonosna drvena ograda od samog perioda izgradnje potpornog zida, ali je ista propala i Sekretarijat za uređenje prostora, po zahtjevu vlasnika parcela na kojoj je potporni zid, nisu odobrili njegovu rekonstrukciju o trošku samih vlasnika, čime se dodatno ugrožava bezbjednost stanara, naročito djece.

Treba napomenuti da je ovo višegodišnji problem, koji je predlagan unazad više godina za realizaciju, ali nije uvrštavan u Budžet.

Korisnici prilaznog puta izjavljuju:

„Ovaj put je i dan danas nakon 55 godina u službi svih građana Pljevalja i svih stanara ulice. Donošeni su i menjani DUP-ovi „Golubinja“ i uvek je u njima ovaj krak ulice egzistirao. Urađen je projekat ulice i eksproprijacioni elaborat za ovu ulicu ali iz ne znamo kojih razloga u izgradnju ulice se ne ulazi jer se i pored predloga MZ Golubinja za uvrštavanje ove ulice u Budžet, ova stavka jednostavno ignoriše.“, kaže Vladimir Džuverović.

„Nemarnost i nezainteresovanost organa Opštine Pljevlja, koja traje više od 30 godina, prevršila je svaku mjeru. Da u 21 vijeku, udaljeni od centra grada par stotina metara, živimo kao u najzabačenijem i najnepristupačnijem mjestu, je čist apsurd. Sve obaveze prema Opštini smo davno ispunili, a Opština njene prema nama žiteljima ove ulice nije, i koliko mi se čini i ne planira u skorije vrijeme. Tu prvenstveno mislim na prilaz kućama, ako se to uopšte može nazvati prilazom, jer je prilaz za auta i ljeti težak, a naročito kada padne kiša ili snijeg. Kućama se zbog blata prilazi u čizmama. Javno komunalno preduzeće, kada padne snijeg, put ne čisti niti posipa so, zato što njihove teške mašine ne mogu prići. Odvoz smeća je takođe otežan, pa su radnici Čistoće prinuđeni da po nekoliko desetina metara nose pune kante da ih isprazne. Isto tako, prilaz kućama nije osvijetljen. Sve navedeno predstavlja najveći problem za djecu iz ove ulice. Neko ima dva prilaza kući, a neko nijedan. Zar je to pošteno! Zašto uvijek izbacuju našu ulicu iz Budžeta!? Gdje smo pogriješili, pa da nas gledate kao građane drugog reda!?“ – navodi Nebojša Lončar.

Žiteljka Vukica Beba Lončarević, čija je kuća ispod samog potpornog zida, traži hitnu intervenciju: „Mojoj kući ne može da se priđe sa automobilom jer je potporni zid naget, ispucao i prijeti mu opasnost od urušavanja. Strah me za moju porodicu, koja svakodnevno prolazi ispod ovog urušenog zida. Trotoari i prilaz kući su ispucali od klizanja potpornog zida, a pošto ne postoji propust za odvod atmosferske vode, voda ide u podrum i temelje moje kuće. Apelujem na nadležne da se pod hitno riješi problem.“

„Napori stanara ove ulice zadnjih godina su se intezivirali za uvrštavanje ove ulice u Budžet Opštine i izgradnju iz samo jednog jedinog razloga, a to je ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti ne samo stanara te ulice već i drugih građana koji koriste tu ulicu, jer je potporni zid popucao po vertikali i horizontali i nageo se celom dužinom na pešački prolaz stanara kuća koji se graniče sa potpornim zidom. Takođe, i zaštitna ograda koja je bila na zidu je propala. Napominjem da je zahtjev vlasnika parcele na kojoj se nalazi potporni zid za davanjem odobrenja za stavljanje nove ograde odbijen iz razloga što se radi o prilaznom putu.“-dodaje Džuverović

„Na poslednjoj javnoj raspravi oko nacrta Budžeta opštine Pljevlja za 2018. godinu još jednom je iznijet ovaj gorući problem i svi nadležni predstavnici Opštine su rekli da su upoznati sa tim problemom i opasnostima koje prijete i da je neophodno uraditi ovaj krak ulice. Međutim, usvojen je Budžet za 2018. godinu i ulice opet nema. Međutim, ako postoji dobra volja, u usvojenom Budžetu postoji nekoliko uopštenih budžetskih stavki u okviru kojih bi se mogla riješiti ova problematika, s obzirom da je urađena kompletna projektna dokumentacija za ovaj put.“ – kaže Vaso Knežević, predsjednik MZ Golubinja.

Opasnost za stanare je sve veća, materijalna šteta je svakodnevna, blata i prašine je sve više, prilaz kućama je sve teži i strpljenja je sve manje.

Korisnici pomenutog prilaznog kraka planiraju blokadu prolaza ulicom ako se ne riješi dati problem, prvenstveno zbog opasnosti koja prijeti.