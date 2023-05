Na čelu lista Bečić, Živković, Spajić, Knežević i Leposavić

Bošnjačka stranka će na izbore izaći samostalno, a nosilac njihove liste, kako saznaje „Dan“, biće lider te partije Ervin Ibrahimović

Nakon što je postalo sigurno da parlamentarni izbori zakazani za 11. jun neće biti otkazani, partije su počele da kalkulišu u kojoj formi će nastupiti na njima.

Demokratska partija socijalista (DPS) postigla je načelan sporazum o zajedničkoj listi sa Socijaldemokratama (SD), Socijaldemokratskom partijom (SDP), Liberalnom partijom (LP) i najvjerovatnije Demokratskom unijom Albanaca (DUA). Na čelu njihove liste biće vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Danijel Živković.

Drugi na listi biće Nikola Janović, a slijede Nermin Abdić, Drita Lola, Oskar Huter, Aleksandra Vuković, Ivan Vuković, Jevto Eraković, Abaz Dizdarević, Sonja Milatović, Zoja Bojanić Lalović, Andrija Nikolić, Nikola Rakočević i Dušan Raičević, odlučeno je na glavnom odboru DPS-a.

Dogovoreno je da 21 mandat od ukupno 81 ide koalicionim partnerima. Tako je odlučeno da u prvoj četvrtini liste Socijaldemokratama pripadnu pozicije 6,13,23, a SDP-u 5,14 i 22. DUA će dobiti 15. poziciju, a Liberalna partija 24. Od 939 kandidata, 452 su prihvatila kandidaturu.

Demokratska Crna Gora i GP URA će izaći zajedno na izbore, a krajem ove nedjelje donijeće konačnu odluku o nosiocu liste. Kako „Dan“ saznaje, to će biti lider Demokrata Aleksa Bečić, a drugi na listi će biti Dritan Abazović. Demokratski front (DF) ovog puta neće praviti široke koalicije, a do kraja nedjelje će odlučiti u kojoj formi će izaći na izbore. Nosilac njihove liste biće jedan od lidera DF-a i predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević. Pored DNP-a, u ovom političkom bloku biće i Nova srpska demokratija, čiji je predsjednik Andrija Mandić, Pokret za promjene Nebojše Medojevića i Radnička partija Maksima Vučinića. Iako se to očekivalo, dio DF-a neće biti Slobodna Crna Gora Vladislava Dajkovića i Prava Crna Gora Marka Milačića.

Šehović nije na listi SD

Predsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović neće biti na izbornoj listi te partije, koja se odlučila za koalicioni nastup sa DPS-om, SDP-om, DUA i LP-om na parlamentarnim izborima zakazanim za 11. jun.

– Na predlog predsjednika SD Damira Šehovića, koji je jednoglasno usvojen na partijskim organima, prvi na listi kandidata za parlamentarne izbore, koja će biti dio šire koalicione liste, biće Boris Mugoša, Branislav Nenezić, Nihad Canović i Nikola Zirojević. Dr Damir Šehović ostaje na čelu partije, koja će zahvaljujući ovakvom pristupu u naredne četiri godine iznjedriti nova i neka od najprepoznatljivijih lica u parlamentu – navodi se u saopštenju SD.

Kako su dodali, Šehović je svoj predlog da se ovog puta ni on ni jedan dio rukovodstva ne nađu na listi obrazložio „dosljednim insistiranjem da na sopstvenom primjeru pokaže spremnost za dalje podmlađivanje kadra, u smislu i godina i političkog iskustva“.

On je, kako se navodi u saopštenju, dodao da „ova partija nikad nije postojala da bi neko primao poslaničku naknadu“.

Mugoša je bio poslanik u prethodnom sazivu parlamenta, Nenezić je predvodio SD na lokalnim izborima u Baru, Canović je predsjednik Opštine Plav i čelnik tamošnjeg odbora SD, a Zirojević je portparol partije.

Pokret Evropa sad već je odredio da će nosilac njihove liste biti lider te stranke Milojko Spajić, a gotovo je izvjesno je da će sa na listi naći i manje političke grupacije kao što su Biram Bar, Novska lista, Durmitorska inicijativa i Alternativa, ali i parlamentarna Ujedinjena Crna Gora, čiji je predsjednik Goran Danilović. Takođe, ovoj koaliciji će se pridružiti i Civis, koji je do sada bio u koaliciji „Crno na bijelo“ sa Građanskim pokretom URA, kao i Stranka pravde i pomirenja, sa kojom pregovaraju i neke druge partije i savezi. Bošnjačka stranka će na izbore izaći samostalno, a nosilac njihove liste, kako saznaje „Dan“, biće lider te partije Ervin Ibrahimović.

Narodni pokret Pravda za sve, na čijem je čelu bivši ministar pravde Vladimir Leposavić, jedini je do sada predao Državnoj izbornoj komisiji (DIK) listu za parlamentarne izbore. DIK je juče tu izbornu listu vratio na doradu jer im nedostaju 203 potpisa podrške.

HGI izlazi samostalno

Hrvatska građanska inicijativa’(HGI) samostalno će izaći na predstojeće parlamentarne izbore, jednoglasno je odlučio centralni odbor, najviši organ te stranke.

Iz HGI su zahvalili svim političkim strukturama koje su iskazale želju za koalicionim nastupom i pokazale inicijativu u tom smislu.

– Samostalan izlazak na vanredne izbore izraz je uvjerenja da sve što smo radili prethodnih godina zaslužuje povjerenje građana – navodi se u saopštenju HGI.

Navode i da su se snaga i principijelnost te partije pokazale u vremenu kad su posvećeno i istrajno djelovali van Skupštine Crne Gore.

– U tim otežavajućim okolnostima nijesmo odustali od svoje misije, već smo ojačali principe prepoznatljive politike stranke – očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata u Crnoj Gori i zaštita interesa same države Crne Gore. Zbog svega toga, s optimizmom krećemo u izbornu trku pred nama – naveli su iz HGI.

Forca i Demokratska partija Fatmira Đeke potpisali su memorandum o saradnji u susret vanrednim parlamentarnim izborima, ali se još uvijek ne zna ko će biti nosilac njihove liste. Još uvijek nije sigurno ni kako će na izbore izaći Socijalistička narodna partija (SNP), koja će o tome odlučiti do ponedjeljka.

Iz svih partija najavljeno je da će predati listu do 16. maja, do kada je i rok za to.

