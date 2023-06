Na jugu sunčano, kiša na sjeveru

U Crnoj Gori danas se očekuje promjenljivo vrijeme, a temperatura će se kretati od 20 do 33 stepena.

Kako je kazao meteorolog Branko Micev, na sjeveru Crne Gore prijepodne će biti pretežno oblačno ponegdje sa kišom.

„Tokom dana promjenljivo oblačno sa tendencijom razvedravanja i sa dužim sunčanim periodima. Duvaće umjeren sjeverni vjetar. Temperatura vazduha kretaće se od 20 do 28 stepeni“, dodao je Micev.

Na jugu biće sunčano i toplo, popodne uz slab razvoj oblaka u centralnim planinskim predjelima, a temperatura vazduha biće do 33 stepena.

„More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar ujutru i naveče sjeveroistočni umjeren do jak, a tokom dana uglavnom sjeverozapadni umjeren do pojačan. Temperatura mora biće oko 25 stepeni. UV indeks je vrlo visok, u zenitnom položaju sunca oko 9 UV jedinica, što znači da je potrebna dodatna zaštita od UV zračenja“, upozorio je Micev.

Narednih dana na sjeveru Crne Gore u utorak, u jutarnjim satima lokalno sa maglom, tokom dana pretežno sunčano, popodne u planinama umjeren do pojačan razvoj oblaka.

U srijedu, prijepodne promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo, popodne i naveče nestabilno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Na jugu, u utorak, sunčano i toplo, u popodnevnim satima u centralnim planinskim predjelima i u regionu Orjena dolaziće do umjerneog razvoja oblaka.

U srijedu pretežno sunčano toplo i sparno, kasno popodne i naveče mjestimično sa kišom, lokalno pljuskovi sa grmljavinom.



Zanimljivost

Danas u Podgorici bio je deseti tropski dan ove sezone a prošle godine na današnji bilo ih je 31.

Na području Glavnog grada, 25. juna 2021.godine izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 38,7 stepeni.

Prognoza za Evropu i Balkan

Istočni i jugoistočni dio Evrope, biće pod uticajem baričke doline nestabilnosti i visinskog ciklona koji donose promjenljivo i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, kazao je Micev.

Periferni zapadni dio kontinenta biće pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska sa stabilnim vremenskim prilikama.

U sklopu islandske atmosferske depresije nestabilno vrijeme sa kišom očekuje se na sjeveru britanskih ostrva u pravcu Danske i na sjeveru Njemačke u pravcu Poljske.

Zbog burnog razvoja olujnih oblaka vremenske nepogde očekuju se na sjeveru Njemačke, na sjeveroistoku Španije i na jugoistoku Evrope.

Jugozapad Evrope i centralni Mediteran biće pod jakim uticajem termobaričkog sistema koji donosi natprosječno toplo vrijeme i ekstremno visoke tropske temperature na jugozapadu kontinenta.

Temperatura vazduha od 20 stepeni na istoku Evrope do 39 u Madridu, a na jugu Španije na teritoriji Andaluzije oko osam miliona ljudi biće izloženo ekstremno visokim tropskim temperaturama između 40 i 45 stepeni.

Na istoku Balkana promjenljivo i nestabilno povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, u prijepodnevnim satima u centralnim djelovima Balkana više oblaka sa kišom i grmljavinom.

U ostalim djelovima Balkana biće pretežno sunčano i toplo, a na istočnoj obali Jadrana očekuju se povremeno jaki udari bure.

Temperatura vazduha od 34 stepena očekuje se u Atini.

Izvor-rtcg