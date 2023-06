Na jugu sunčano, na sjeveru moguća kiša

Na sjeveru Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Ujutru ponegdje po kotlinama kratkotrajno magla, poslijepodne umjeren razvoj oblaka, a u planinama lokalno kiša ili grmljavina. Temperatura od 26 do 33 stepena.

Na jugu, pretežno sunčano i veoma toplo. Poslijepodne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a lokalno je moguća prolazna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni i zapadni. Temperatura od 31 do 35 stepeni.

More će biti malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Temperatura mora oko 24 stepena. UV indeks vrlo visok, oko 8 UV jedinica.

Na sjeveru u petak takođe pretežno sunčano, ali popodne i tokom noći naoblačenje i više izgleda za kišu s grmljavinom. U subotu promjenljivo, nestabilno i osjetno svježije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i vremenske nepogode.

Na jugu, u petak više sunčanih perioda, popodne promjenljivo oblačno s malim izgledima za kišu, a u subotu nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom i malo svježije.

Na području Mediterana, kao i većem dijelu centralne Evrope, i dalje pretežno sunčano i veoma toplo. Od Zapadne Evrope ka centralnim djelovima kontinenta mjestimično kiša s pljuskovima i grmljavinom, a u Francuskoj i Njemačkoj ponegdje umjerene do obilne padavine. Kiša se očekuje i u Skandinaviji i na sjeveru kontinenta gdje je nešto svježije, dok će u ostalim predjelima biti suvo i uglavnom sunčano. Temperatura od 20 stepeni u Helsinkiju do 35 u Beogradu i Rimu.

Na Balkanu se nastavlja pravo ljeto, sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Poslijepodne u planinama lokalno je moguća prolazna kiša ili grmljavina.Temperatura uglavnom od 32 do 35 stepeni.

Zanimljiv podatak – 21. juna 2013. u Podgorici je izmjerena najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 37,9 stepeni. Istog dana u Kolašinu temperatura je dostigla rekord za današnji dan – skoro 33 stepena, što je za deset stepeni iznad prosječne.

Izvor-rtcg