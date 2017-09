Na konvenciji u Pljevljima izabran OO Demokrata

Demokrate pokazale svoju snagu u Pljevljima

Demokratsku Crnu Goru ojačao je još jedan opštinski odbor, do sada najjači na sjeveru. U prepunoj sali Doma vojske, delegati iz ove, druge po broju stanovnika opštine na sjeveru, birali su pljevaljski Odbor Demokrata, kao i predsjednika Odbora. Ovoj spektakularnoj konvenciji prisustvovalo je rukovodstvo Demokrata, na čelu sa predsjednikom Aleksom Bečićem. Takođe, ovaj događaj svojim prisustvom uveličali su i poslanici Demokratske Crne Gore, kao i gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić i mnogi drugi istaknuti funkcioneri i gosti. Nevjerovatna energija i brojnost delegata, članova i gostiju, koji nisu mogli stati u sali, pokazala je svu snagu Demokratske Crne Gore i najavila novi niz pobjeda.

Obraćajući se prisutnima, predsjednik Demokrata je prije svega izrazio ogromno zadovoljstvo i emociju što su Pljevljaci nesebično podržali našu ideju, kako kroz cijelu kampanju, tako i njihovim prisustvom konvenciji. Predsjednik se osvrnuo na neprestane, ali i bezuspješne napade na Demokrate: „Nervozni su jer nemaju odgovor na našu kampanju. Oni laž, a mi posjetimo 500 novih domaćinstava, oni novu laž, a mi novih 500 domaćinstava, oni minut-dva, a mi obiđemo cijeli grad. Prvi put nemaju odgovor, jer se nama svaka vrata otvaraju. To je razlika između njih i nas. Ja sam u Pljevljima nenajavljen ušao u preko 1000 kuća. Nijesam se nigdje najavljivao, nijesam vodio obezbjeđenje, niti ga imam. I u svih 1000 domova dočekan sam raširenih ruku. Od Cestina do Kozica, od Obarda do Đurđevića Tare, od Rađevića do Gradine, preko Kosanice, Glibaća, Brvenice i Vrulje. Znate li zašto nijesam imao strah da pokucam na bilo koja vrata? Zato što nijesam ništa ukrao, nikog prevario, slagao ili ubio. E zato nijedan Demokrata nema strah. A da li imam strah od njihovih prljavih službi i kukavičkih metoda koje koriste? Naravno da ne, jer smo im davno poručili da smo spremni da ginemo za ovu ideju. Zato mi svako veče brojimo pristupnice, a oni prljave novčanice, koje vole više nego svoju rođenu majku.Sve što oni imaju kupuje se novcem, sve što mi imamo ne može se kupiti ni sa svim milijardama ovog svijeta.“ Predsjednik Demokrata je istakao, da su mali oni koji sve ono što imaju kupuju novcem, a da su Demokrate onakve kakvi su im bili preci, hrabri, pouzdani, iskreni i pošteni.

Bečić je naglasio da je u Crnoj Gori ugrožen svaki onaj građanin koji ne krade, ne otima, koji misli svojom glavom i koji hoće da živi od svoga rada, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. „Kada se ukidaju naknade majkama, zamrzava dječiji dodatak, uvode nove akcize i nameti, povećava pdv, jednako su izloženi tim udarima svi obični građani koji ne prihvataju da budu dio degradiranog sistema vrijednosti. Nijesam tu primijetio jednu naciju ili jednu vjeru, ali sam primijetio sve vjere i sve nacije, sva imena i sva prezimena, sva bratstva i sve gradove. Zato mladost, a ne istrošenost, zato poštenje, a ne lopovluk, zato budućnost, a ne prošlost, iskrenost, a ne licemjerstvo, zato istina, a ne laž, zato ljudi, a ne kriminalci, zato pobjede, a ne podjele“, istakao je predsjednik Demokrata.

„Pitaju me, gdje ćete naći novac kad dođete na vlast, jer su ovi sve opustošili? A nije to nikakva matematika: prvo, naći ćemo ih kod njih, jer će oteto morati da vrate. Drugo, moraće brat Aco i druga bratija da plati poreze. Treće, neće više tajkun Brković uništavati šumu i sebe bogatiti, već će pare ići u budžet. Četvrto, neće više uvoznički lobiji uništavati naše stočare i poljoprivrednike“, kazao je Bečić. Predsjednik Demokrata je, govoreći o nelogičnostima i razlikama između razvoja crnogorskih opština, obećao Pljevljacima, da kada Demokrate preuzmu odgovornost za vođenje države, neće više biti u Pljevljima i svim drugim gradovima pdv 21%, a u Splendidu 7%, dodajući da je sve to lako ostvarivo, samo ako nećete da kradete i da se ugrađujete, dajući tako odgovor na pitanje, gdje će naći novac. „Mi smo davno riječ dali, a vidite da je poštujemo i mi, i naši gradonačelnici. Radimo i radićemo isključivo za platu i ništa mimo plate! Ko je spreman tako da radi i žrtvuje se za opšte dobro, naš je brat. Naš brat je svaki patriota, a patriota je onaj koji ne krade. Naš brat je i patriota Crnogorac, i patriota Srbin, i patriota Musliman, i patriota Albanac, i patriota Bošnjak, i patriota Hrvat, i patriota Rom…. Ko hoće drugačije, naš je protivnik prema kome nećemo imati milosti i sa kojim ćemo se obračunati, pa bio on moj rod najrođeniji! Zato napolje svi oni koji imaju namjeru da kradu, svi oni koji imaju namjeru da varaju, svi oni koji imaju namjeru da čerupaju, bolje da se odmah sklonite nego da vas mi tražimo, jer budite sigurni nema toga koji će nam pobjeći onako kako bježe Marovići, Lazovići, Gvozdenovići, Mićunovići, Đukanovići…Mi za obraz dajemo sve, a obraz nizašto! Zato dalje ruke od mladosti, dalje ruke od radnika, dalje ruke od stočara, dalje ruke od poljoprivrednika, dalje ruke od penzionera, dalje ruke od poštenog naroda! Prije ću se odreći svog života, nego pobjede nad kukavicama.“

I na samom kraju svog govora predsjednik Bečić sumirao je utiske, postavljajući paralelu kako izgleda Crna Gora u 21. vijeku pod njima, a kako oni na račun naroda žive sve ove decenije. „Koji su rezultati njihove politike u Pljevljima: To što se iz pljevaljskih preduzeća ulažu milionska sredstva za finansiranje sporta u drugim gradovima, a dvorana Ada više nema, nego što ima struje u 21. vijeku. Ili možda ekološki genocid koji je svrstao Pljevlja u jedan od najzagađenijih gradova Evrope, nezaposlenost od preko 25%, 5000 ljudi koji su se odselili između dva popisa, a ne smijemo ni pomisliti šta će donijeti najnoviji popis. Drastičan pad nataliteta, zatvaranje seoskih škola, bijeg mladih ljudi. Devastaciju naših šuma i pljačku desetina miliona. I još imaju kredibiliteta da izađu i da nešto kažu. I još ih nije sramota da nam se javljaju fotografijama sa luksuznih destinacija, gdje za dan potroše dvogodišnje prihode naših porodica. Mi mirimo ljude, OKG DPS kaže demagogija. Mi procesuiramo sve kriminalce, OKG kaže demagogija. Mi se prvi put u istoriji crnogorske politike odreknemo službenih vozila, goriva, dnevnica, telefona, stanarine, OKG DPS kaže demagogija. Mi od svojih plata svakog mjeseca obnovimo po jednu seosku školu u Crnoj Gori, OKG DPS kaže demagogija. Pa hajde izvolite, samo jedan odsto od onoga što mi činimo, priložite Crnoj Gori. Da ste vi bili ovakvi “demagozi”, ne bi nam se danas Marovići smijali iz za njih do skoro mrskog Beograda, ne bi Aco trošio za jednu noć naše živote po crnogorskim kazinima, ne bi Brano upravljao iz mračnih hotelskih soba, ne bi nam razni Statisi otimali crnogorsko primorje i našu đedovinu, ne bi 100 000 radnika ostalo na ulici, ne bi 100 000 mladih ljudi napustilo Crnu Goru, ne bi se dogodilo preko 600 ubistava u ovih 27 godina, ne bi nam djeca loptu i knjigu, zamijenili sa iglama, špricevima i elitnim jahtama. Posijali ste veće zlo nego svi okupatori u našoj istoriji. I u zaključku, predsjednik Demokratske Crne Gore iznio je onu čuvenu i bolnu parolu i istinu za OKG-DPS, „Pobijedili smo vas u Budvi, pobijedili smo vas u Kotoru, pobijedili smo vas u Herceg Novom, politički ćemo vas nakoutirati i u prijestonici, i u Pljevljima, i u Podgorici i na državnom niovu“.

Na Konvenciji je izabran Opštinski odbor koji broji 105 članova. Za predsjednika Odbora izabran je Milojica Tešović, dipl.ekonomista, a članovi Opštinskog odbora Demokrata Pljevlja su: Nikola Rovčanin dipl.pravnik, Bojan Krvavac dipl.politikolog, Igor Joksović dipl.ing.elektrotehnike, Vejo Gazdić oficir u penziji, Vesna Lončar dipl.pravnik, Dražen Ćuzović dipl.ing.građevine, Branislav Ostojić dipl.ing.elektrotehnike, mr Emir Bidžan dipl.ekonomista, Nikola Jašović dipl.ekonomista, Miljan Rovčanin dipl.ekolog, Dragan Paldrmić ekonomista, Strahinja Potparić student prava, Radoš Damjanović dipl.ekonomista, mr Igor Bojović dipl.ing.šumarstva, Dušan Janjušević dipl.ing.mašinstva, dr Nina Jelovac ljekar, Radovan Anđelić dipl.istoričar, Aleksandar Bajčeta dipl.ing.poljoprivrede, Vaso Knežević dipl.ing.pejzažne arhitekture, Ratko Potpara dipl.ekonomista, Miljana Aničić student ekonomije, Slavko Tošić dipl.pravnik, Miljan Obrenić dipl.pravnik, Mihailo Potpara dipl.ekonomista, Stevan Grbović dipl.ing.mašinstva, Smail Demirović dipl.ing poljoprivrede, Milovan Starčević viša mašinska, Dražen Krsmanović bachelor primjenjenog računarstva, Dragan Aničić fudbalski trener, Dušan Milić pravnik, Filip Ćosović ekonomista, Vukajlo Gačević učitelj, Dušanka Jović inženjer mašinstva, mr Semir Čuturić magistar saobraćaja, Ranko Jašović dipl.menadžer, Vukoman Gačević viša mašinska, Vanja Dukić dipl.ekonomista, Dragan Dragaš dipl.pravnik, Nevena Čabarkapa apsolvent prava, Ivana Koćalo dipl.pravnik, Vukomir Šestović dipl.pravnik, Ana Damjanović student ekonomije, Branko Knežević ekonomista porezi i carine, Dražen Petrić fudbalski sudija, Dragan Lučić viša mašinska, Jelena Milić strukovni ekonomista za turizam, Dejan Terzić dipl.istoričar, Pavle Vujanović dipl.psiholog, Mirjana Gogić student ruskog jezika, Radomir Tanjević dipl.ing.tehnilogije, Ana Vojinović fakultet za bezbjednost, Zoran Miličić dipl.ekonomista, Milomir Jelovac prevoznik, Milivoje Roćen instalater-radnik, Ranko Koćalo preduzetnik, Todo Cvijović tehničar, Saša Grujičić preduzetnik, Mensur Mujković auto električar, Momir Pavlović elektro instalater, Milan Kamberović poljoprivrednik, Velibor Petrić službenik, Jadranka Dromljak tehničar, Veselin Dragaš prof.fotograf, Ljubomir Lacmanović ugostitelj, Dobrisav Bato Bajić ugostitelj, Vladimir Stanimirović ekološki aktivista, Mileta Vučinić službenik, Mira Ćirović ugostitelj, Darko Cmiljanić saobraćajni tehničar, Mihailo Gogić elektrotehničar energetike, Marija Dragaš bibliotekarka, Marina Kljajević daktilograf, Marija Marić tehničar kompjuterskog konstruisanja, Radoman Đačić poljoprivrednik, Vojka Ostojić tehničar, Olivera Milić poljoprivrednik, Milena Vojinović ekonomski tehničar, Dušan Gardašević ugostitelj, Ivana Bujišić tehničar, Svetlana Tošić srednja stručna, Ivana Milinković elektrotehničar računara, , Radovan Golubović poljoprivrednik, Alma Đurđević gimnazija, Uroš Brajković penzioner, Marko Malidžan instalater, Velimir Terzić penzioner, Predrag Soković hemijski tehničar, Miljan Živković tehničar kompjuterskog konstruisanja, Ljiljana Mićković penzionerka, Ivana Koruga ekonomski tehničar, Siniša Žugić preduzetnik, Žarko Laković tehničar, Miljana Terzić PTT, Ivan Purić poljoprivrednik, Slobodan Gluščević tehničar, Nikola Marković ekonomski tehničar, Andrijana Radojević ekonomski tehničar, Ljubomir Minić gimnazija, Brankica Soković mašinski tehničar, Dragana Vraneš tehničar marketinga, Biljana Gluščević trgovac, Nikolina Ćeranić tehničar, Slobodan Golubović poljoprivrednik i Velibor Krvavac ekonomski tehničar.