Na kvalifikacionom turniru kadeta 11 medalja za šahiste iz Pljevalja

U organizaciji Šahovskog saveza Crne Gore, pod pokroviteljstvom Uprave za sport i mlade u Pljevljima, u Osnovnoj školi “Ristan Pavlović” održan je kvalifikacioni turnir za 27. kadetsko prvenstvo mladih Sjeverne regije za uzraste od: 8, 10, 12, 14, 16 i 18 godina.

Pvportal prenosi da je na 27. Kvalifikacionom turniru za kadetsko prvenstvo sjeverne regije, čiji je domaćin ove godine Opština Pljevlja, učestvovalo oko sto mladih šahista iz Pljevalja, Nikšića i Berana.

Od 40 pljevaljskih mladih šahista 21 se plasirao na finalni turnir Prvenstva Crne Gore za mlade u šahu, što je fenomenalan rezultat. Takmičari osvojili 11 medalja : 4 zlatne,3 srebrne i 4 bronzane,i to;

Zlatne:Ostojić Tamara-djevojčice do 10 god.,Kotlaja Janko-dječaci do 12 god.,Šljivić Neda-djevojčice do 12 god. i Laušević Gorazd-dječaci do 14 god.

Srebrne medalje osvojili su: Ćorsović Nikolija-djevojčice do 8 god.,Ajanović Aida-djevojčice do 10 god. i Perković Zaharije-dječaci do 16 god, a bronzane: Jašović Vojin-dječaci do 8 god.,Potpara Andrija-dječaci do 10 god.,Ostojić Danilo-dječaci do 12 god. i Čelebić Amina-djevojčice do 12 godina.

Finalni turnir biće najvjerovatnije održan na Cetinju od 29. aprila do 4. maja, na kome će nastupiti mladi šahisti iz Podgorice, Danilovgrada i Tuzi.