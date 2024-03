Na Moskovskoj nedelji mode 120 dizajnera

Ruska prestonica postaje centar svjetske mode sa Moskovskom nedeljom mode (MFW), koja traje od 1. do 8. marta, okupljajući preko 120 dizajnera iz cijelog svijeta. Sa impresivnom postavkom ne samo iz Rusije već i iz Brazila, Indonezije, Kine, Indije, Turske, Južne Afrike, Kostarike, Etiopije i Egipta, MFW je više od same nedelje mode – to je mjesto susreta globalnih talenata i rastućih tržišta.

„U posljednje vrijeme, Moskva je izgradila ime za sebe kao odskočna daska za dizajnere u usponu. Sa lokalnim brendovima koji svake godine bilježe porast od 10 do 15 odsto u ruskoj modnoj sceni, ovaj događaj stvara mogućnosti za internacionalne brendove da predstave svoje najnovije kreacije i da grade ključne poslovne veze preko granica. Sa pokrivenošću u preko 50 zemalja, uključujući ključna tržišta u Evropi i Americi, doseg MFW-a je zaista globalan, emitujući se preko niza digitalnih platformi svjetskim ljubiteljima mode“, navodi predstavnik MFW Marija Đoković.

Privlačeći pažnju preko 70.000 posjetilaca i 5 miliona online gledalaca svake sezone, MFW nudi nezamjenjivu platformu dizajnerima koji žele da osvoje globalno tržište. Izvan piste, događaj obuhvata profesionalni izložbeni prostor koji privlači stotine butika, bogat program predavanja i radionica, pa čak i festival posvećen modi u filmu.

Ovogodišnji događaj smješten je na dvije ikonične lokacije: „Manjež“, glavna izložbena dvorana koja se nalazi u blizini istorijskih znamenitosti poput Kremlja i Crvenog trga i međunarodnog RUSSIA EXPO-a u arhitektonski značajnom parku VDNH.

Otvaranje je obilježilo prisustvo mnogih medijskih i javnih ličnosti, kao i svjetskih zvijezda. Italijanska filmska ikona Ornella Muti, poznata po ulogama u kultnim filmovima „Fleš Gordon“ i „Oskar“, bodrila je svoju ćerku, Naike Rivelli, dok je šetala pistom za ruski brend Maison ESVE. Kineska glumica Lily Ji, poznata po ulogama u filmovima „Bitka za Pacifik – Pobuna“ i „Spašavaj se ko može“, u Moskvu je donijela svoju kolekciju tradicionalnih vintidž kineskih haljina, odajući počast svom porijeklu i širenjem kulturne mreže tokom nedelje mode.

Ruski dizajneri spajaju naslijeđe sa inovacijama: na primjer, Ermi integriše drevne dizajne kostima sa modernim tekstilima, dok mladi moskovski brend BITTE__RUHE istražuje estetiku sirena sa svojom linijom haljina i pantalona. Dodajući raznolikosti, brend KUZINA dobio je aplauze za svoj inkluzivni pristup, predstavljajući modele sa Daunovim sindromom — što svjedoči širenju horizonata Moskovske nedelje mode.

Međunarodni užitak nastavio se indonežanskim brendom IRMASARI JOEDAWINATA koji je predstavio kolekciju inspirisanu mističnim obalama okeana, prihvatajući trend skromne mode koji dobija zamah širom svijeta, uključujući i Rusiju.

Svake godine, Moskovska nedelja mode ne samo da ojačava svoj međunarodni položaj već i slavi bogatu mrežu ruske i globalne kulture, čineći je nezaobilaznim datumom na međunarodnom kalendaru mode.