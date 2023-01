Na noge su se „digli junaci“ kad su nakon godina i godina navodne gluvoće čuli Danicu Crnogorčević da pjeva „Oj junaštva svijetla zoro, majko naša Crna Goro“?

Problem je, navodno, što je prepjevana himna?

⁉️A kako je moguće pjesmom koja je zapisana prvi put prije 150 godina prepjevati himnu koja je nastala 2006, uz sve kompilacije i redakcije koje je pretrpjela od Sekulinog do Rankovog vremena?

Ponestaje, međutim, nacionalističke džebane pa treba šenlučiti himnama i narodnim pjesmama, vršljati po folkloru, istoriji, stihovima i predanju.

Čistunci koji su bez srama „prepjevali“ i „preimenovali“ ime Srpske pravoslavne crkve u Crkvu Srbije, abe se na pojavljivanje pjesme iz vremena Knjaževine Crne Gore koja je pjevana i prepjevana mnogo puta, sve do Đilasa i Josipa Broza i to po željama naručioca.

Dakle, sjašite!

Takođe, poligonska i fokusirana tema; da li je Srbima iz Crne Gore matica ili matična država Crna Gora, odnosno, Srbija?

Ako je nivo ljudskih prava i sloboda uznapredovao toliko da je nacionalnost stvar ličnog opredjeljenja, a uz to, recimo, i rodna pripadnost, onda smo apsolvirali i matičnost država, valjda?

Ima Srba kojima je matična država Srbija ma gdje živjeli i Crnogoraca kojima je to Crna Gora. Ima Crnogoraca kojima je matična država Srbija i Srba kojima je to Crna Gora. O Hrvatima, Bošnjacima i Albancima ovoga puta neću. Šta tu nije jasno?

‼️Zaključno, bez mnogo dodatnog pojašnjavanja, jedna kratka pouka i poruka – sjašite!

Izvor-facebook Ujedinjena Crna Gora,Goran Danilović