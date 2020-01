Pljevaljski odbornici 28. januara o Zakonu o slobodi vjeroispovjesti

Odbornici opozicije zakazali su vanrednu sjednicu SO, za 28.januar 2020. godine, na kojoj će se raspravljati o Zakonu o slobodi vjeroispovjesti, a kojom će predsjedavati odbornik Pokreta za Pljevlja Božidar Bajić, jedan od ranijih predsjednika SO. Kako predsjednik lokalne Skupštine Dragiša Sokić nije zakazao zasjedanje u zakonskom roku, od 15 dana od dana dostavljanja inicijative, opozicija je iskoristila zakonske mogućnosti i zakazala vanrednu sjednicu SO sa jednom tačkom dnevnog reda „Predlog, inicijativa, mišljenje Skupštine opštine Pljevlja o Zakonu o slobodi vjeroispovjesti koji je usvojila Skupština Crne Gore 26.12.2019. godine“. Skupština je sazvana po inicijativi preko 350 punoljetnih građana upisanih u birački spisak opštine Pljevlja, koju su podržali odbornici opozicije: sedam odbonika Demokrata CG, četiri odbornika DF, odnosno NSD-a i DNP-a, i dva odbornika Pokreta za Pljevlja.

U ime potpisnika inicijative građane će na sjednici SO Pljevlja zastupati Božo Knežević i Milinko Gazdić. U obrazloženju zahtjeva građana za zakazivanje vanredne sjednice SO PLjevlja navodi se da je „Zakon o slobodi vjeroispovjesti uzdrmao okruženje, da je pogoršao i onako lošu političku i bezbjedonosnu situaciju u CG, a pogotovo u Pljevljima u kojima živi preko 80 odsto pravoslavnog naroda“, od kojih se preko 10.000 građana u svojim bogomoljama, molebanom i litijama protivi zakonu uperenom protiv vjernika i SPC.

U Predlogu građanske inicijative predlaže se da SO usvoji sledeće zaključke o Zakonu o slobodi vjeroispovjesti da: nije u skladu sa Ustavom CG čl.14 –odvojenosti vjerskih zajednica od države; nanosi štetu ne samo pravoslavnim u CG već cjelokupnom pravoslavnom naroodu; ima za cilj oduzimanje pravoslavnih bogomolja i druge imovine SPC dok su druge vjerske zajednice zaštićene posebnim ugovorima; pogoršao je političku i bezbjedonosnu situaciju, odnose između vjerskih zajednica i među braćom; i SO Pljevlja predlaže da Skupština CG stavi van snage Zakon i usaglasi novi sa svim vjerskim zajednicama koje funkcionišu na prostoru CG.