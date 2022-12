Na području opštine ostalo još oko 400 neotkupljene jagnjadi

Franca obećava da će otkup biti završen do kraja godine

Sredinom decembra na području pljevaljske opštine oko 400 jagnjadi još nije bilo otkupljeno. Poljoprivrednici sa kojima smo razgovarali ogorčeni su na državu i Ministarstvo poljoprivrede koje je, kako ističu, pokazalo krajnju neozbiljnost i neznanje koje će na kraju ugasiti sela. Tvrde da ne pamte da se desilo da su im sredinom decembra jagnjad još u štalama.

„Gotovo 20 godina jagnjad prodajemo Franci i nikada do sada nismo imali ovakvih problema. Hilmija nam je obećao da će otkupiti jagnjad. Kad god ga nazovemo dobijemo isti odgovor „zovite sjutra, zovite prekosjutra“, i tako evo više od dva mjeseca. Na podučju Crljenica i Adrovića preko stotinu jagnjadi je ostalo neotkupljeno. Sramota je šta je ove godine urađeno od poljoprivrednika. Temperature su već niske, zbog mraza moramo da dohranjujemo jagnjad. Ona će sad sve više da gube na kilaži, noći su dugačke, zatvaramo ih najkasnije oko pola 5 pa do 8 sati sledećeg jutra“, kaže jedan od poljoprivrednika sa kojim smo razgovarali.

Hilmija Franca za Pljevaljske novine kaže da je tempo otkupa nešto sporiji zbog lijepog vremena, da ne bi morali sve da zamrzavaju. Obećava da će do 27. decembra završiti otkup od domaćina koji imaju više jagnjadi, u Rađevićima, Brvenici i Odžaku, a da će do kraja godine otkupiti i ostalu jagnjad.

Milko Živković, predsjednik Unije stočara sjevera, kaže da je ove godine pokazan krajnje loš odnos prema domaćoj proizvodnji.

„Klaničari, koji su dobili mogućnost da vrše otkup jagnjadi, od Ministarstva poljoprivrede za svako otkupljeno jagnje dobijaju po 15 eura. Prema planu Vlade, klaničari treba da otkupe 12.300 jagnjadi, znači da uz zaradu na meso, zarade 184.500 eura. Ovakvim načinom rada ovčarstvo ulazi u završnu fazu. O ozbiljnosti države dovoljno govori podatak da je ostalo oko 8.000 neotkupljenih jagnjadi a da je Crna Gora ljetos uvezla 25.000. Da je otkupljeno ovih 8.000 i skladišteno, tvrdim da do Božića ništa ne bi ostalo“, ističe Živković.

Text objavljen u Pljevaljskim novinama