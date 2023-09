Na primorju sunčano, kiša na sjeveru

U Crnoj Gori danas će biti kiše na sjeveru, a na jugu pretežno sunčano i toplo, uz povremenu oblačnost.

Na sjeveru će biti promjenljivo oblačno, mjestimično i povremeno kiša, popodne lokalno kraći pljuskovi sa grmljavinom.

Temperatura vazduha od 20 do 27 stepeni.

Na jugu, u ranim jutarnjim satima na jugoistoku moguća je prolazna kiša, tokom dana pretežno sunčano i toplo, povremeno uz nešto više oblačnosti.

U centralnim predjelima i u planinskom zaleđu Boke, popodne ponegdje moguća je kratkotrajna pojava kiše.

Temperatura vazduha do 31 stepen.

More će biti malo talasasto. Vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova, popodne na jugoistoku akvatorijuma umjeren do pojačan sjeverozapadni.

Temperatura mora do 24 stepena, a UV indeks, oko 5 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u nedjelju promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, u popodnevnim satima uz nešto više oblaka, ponegdje moguća je kratkotrajna kiša ili samo grmljavina.

U ponedjeljak, ujutru lokalno sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo u popodnevnim satima sporadično u planinama moguća je kratkotrajna pojava kiše ili samo grmlajvina.

Temperatura vazduha u manjem porastu.

Na jugu, u nedjelju pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Popodne u planinama na jugozapadu pojačan razvoj oblaka sa ulovima za lokalnu kratkotrajnu kišu sa grmljavinom.

U ponedjeljak, sunčano i natrposječno toplo. Popodne u centralnim planinskim predjelima umjeren razvoj oblaka.

Izvor-rtcg