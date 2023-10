Na primorju toplo, moguća kiša na sjeveru

Na primorju će danas biti pretežno sunčano, a na sjeveru je moguća kiša.

Na sjeveru Crne Gore ujutru i prijepodne biće umjereno do pretežno oblačno, a mjestimično je moguća slabija kiša.

Popodne će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Do kraja dana očekuje se razvedravanje.

Duvaće umjeren sjeverni vjetar. Temperatura vazduha kretaće se od 15 do 24 stepena.

Na jugu ujutru kratkotrajna prolazna oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine.

Vjetar će biti umjeren do pojačan u jutarnjim i noćnim satima lokalno na udare jak sjeveroistočni. Temperatura vazduha u najtoplijim predjelima oko 28-30 stepeni.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar ujutru sjeveroistočni tokom dana zapadni i sjeverozapadni slab do umjeren na jugoistoku akvatorijuma pojačan.

Uz obalu ujutru i naveče tokom noći očekuju se pojačani udare bure. Temperatura mora je oko 23 stepena.

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak i utorak, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama i dolinama sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano. U popodnevnim satima očekuje se slab do umjeren razvoj oblaka i relativno toplo.

U utorak biće natprosječno toplo za ovo doba godine.

Na jugu u ponedjeljak i utorak biće sunčano.

U ponedjeljak očekuje se povećano prisustvo visoke prozračne oblačnosti i natprosječno toplo vrijeme.

Duvaće umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar koji će u utorak ujutru oslabiti.

Prognoza za Evropu

Prostran anticiklon sa centrom iznd centralne Evrope, iznad najvećeg dijela kontinenta donosi stabilno i sunčano vrijeme.

U perifernim dijelovima anticklona, na jugoistoku i istoku kontinenta očekuje se promjenljvo sa kišom i grmljavinom.

Zatim na sjeverozapadu u regionu britanskih ostrva, Sjevernog mora u pravcu Danske, očekuje se kiša i jaki južni vjetrovi.

Jugozapad Evrope region Španije u pravcu zapadne i centralne Evrope biće pod snažnim uticajem jakog termobaričkog grebena koji vrši intenzivnu advekciju toplote iz tropskih oblasti sa sejeverozapada Afrike i koji donosi natprosječne temperature i neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine.

Najviša temperatura od 16 stepeni u Helsinkiju do oko 34 u Madridu a na jugu Španije u oblasti Andaluzije oko 38 stepeni.

Prognoza za Balkan

Danas na Balkanu pretežno sunčano i relativno toplo vrijeme.

Na zapadu Balkana u regionu jugozapadu i jugu Srbije prolazno naoblačenje sa slabijom kišom i u regionu Rumunije moguća je sporadično slaba kiša.vTemperatura vazduha do oko 29 stepeni.

Zanimljivost

30. septembra 2012. godine u Podgorci izmjerena je najviša temperatura u Crnoj Gori od 35,5 stepeni, iste godine izmjerene su najviše temperature i na primorju i na sjeveru Crne Gore od 33 stepena.

Da krajem septembra temperatura može značajno da oscilira, pokazuje i podatak da je razlika između najviše i najniže izmjerene temperature samo za jučerašnji dan na teritoriji Crne Gore 43 stepena.

