Na primorju vjetrovito, na sjeveru hladno i oblačno

U Crnoj Gori će danas biti promjenljivo vrijeme.

Na sjeveru uglavnom oblačno i hladno. Samo će na planinama biti provijavanja snijega. Vjetar u centralnim predjelima i na planinama umjeren do jak, sjeverni. Sjutra ponegdje ledeni dan. Najtoplije će biti na zapadu, s temperaturom do 4 stepena.

Na jugu, pretežno sunčano, ali vjetrovito. Sjeverni vjetar umjeren do jak, na udare i veoma jak. Temperatura do 13 stepeni.

More mirno do malo talasasto, na istoku uzburkano. Bura umjerena do jaka, na udare i veoma jaka, i do 30 čvorova. Temperatura mora oko 14 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru, u subotu promjenljivo oblačno, popodne više sunca. Vjetar u smirivanju već u jutarnjim satima. U nedjelju uglavnom vedro, od sredine dana povećanje oblačnosti.

Na planinama krajem dana postepeno jačanje južnog vjetra. Dnevna temperatura u nedjelju u blagom porastu.

Na jugu, u subotu sunčano. U prijepodnevnim satima očekuje se smirivanje vjetra. U nedjelju prijepodne pretežno sunčano, poslijepodne više oblaka. Vjetar krajem dana južni, ali i dalje slab. U noći na ponedjeljak slaba kiša. Temperatura bez promjena.

EVROPA

Veći dio Evrope će biti pod uticajem jakog anticiklona, s centrom iznad Britanskih ostrva, pa se u centralnim djelovima kontinenta očekuje suvo i hladno vrijeme.

Plitki ciklon, s centrom u Finskom zalivu, donosi snijeg Baltiku i sjeveru Poljske. Najhladnije će biti na sjeverozapadu Rusije, ispod -20 u najtoplijem dijelu dana, dok će jug Portugala biti najtopliji, s temperaturom i do 16 stepeni.

BALKAN

Na Balkanu stabilno, samo na jugu Grčke s kišom. Pretežno sunčano će biti u većini oblasti. Niska oblačnost očekuje se u srednjoj Bosni, Slavoniji i Vojvodini. Na Jadranu vjetrovito. Najhladnije u maglovitim kotlinama, najtoplije na Peloponezu, do 15 stepeni.

Izvor-rtcg