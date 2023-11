Na sjeveru do 12 stepeni, moguća i kiša

Na sjeveru Crne Gore, umjereno do pretežno oblačno, tokom većeg dijela dana uglavnom suvo. Popodne, povremeno kiša, ponegdje i s grmljavinom. Duvaće umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Temperatura od 5 do 12 stepeni.

Na jugu, u ranim jutarnjim satima ponegdje uz obalu moguća je pojava kiše, prijepodne promjenljivo do pretežno oblačno sa kraćim sunčanim periodima i uglavnom suvo, popodne i uveče pretežno oblačno sa kišom i grmljavinom. Temperatura do 18 stepeni.

Na moru, malo do umjereno talasasto. Vjetar ujutro i naveče tokom noći istočni i sjeveroistočni slab a na jugoistoku akvatorijuma umjeren. Tokom dana zapadni, slab do umjeren. Temperatura mora oko 21 stepen.

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak, ujutro lokalno sa maglom tokom dana pretežno sunčano i osjetno toplije.

U utorak djelimično oblačno sa dužim sunčanim periodima i sa povećanim prisustvom srednje i visoke oblačnosti. U ponedjeljak i utorak u višim predjelima duvaće umjeren jugozapadni vjetar.

Na jugu, u ponedjeljak, pretežno sunčano i toplije. U utorak, pretežno sunčano ali uz značajno prisustvo srednje i visoke oblačnosti.

Što se tiče Evrope, prostrani visinski ciklon sa centrom iznad Baltika i hladnom vazdušnom masom sa sjevera Evrope u pravcu centralnih dijelova, donosi kišu u centralnim i istočnim djelovima kontinenta i u centralnom Mediteranu prema istoku. Veoma prostran ciklon na sjeveru Atlantika sjutra u regionu britanskih ostrva i u Francuskoj donosi kišu i vrlo jak jugozapadni vjetar.

Jugozapad kontinenta biće pod uticajem anticklona i baričkog grebena koji donose sunčano i relativno toplo vrijeme.Temperatura od 2 stepena u Oslu do 23 u Atini.

Na Balkanu, sjutra u perfernim zapadnim i jugozapadnim i južnim predjelima poluostrva promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno sa kišom u regionu Albanije u pravcu Grčke obilnije padavine i pljuskovi sa grmljavinom. U ostalim djelovima pretežno vedro sa više sunca.Temperaturado 23 stepena u Atini.

Zanimljivost je da je 11.novembra 1988. godine, kao posljedica perifernog uticaja hladnog sibirskog vazduha, u Rožajama u jutarnjim satima izmjerena najniža jutarnja temperatura za jučerašnji dan u Crnoj Gori od minus 17,5 stepeni. Istog jutra i u Podgorici je izmjerena najniža jutarnja temperatura za 11. novembar od skoro minus dva stepena.

Takođe,11. novembra 1957.godine u Baru izmjerena je najviša temperatura u Crnoj Gori od skoro 26 stepeni, a temperaturna amplituda, kao razlika između najviše i najniže izmjerene temperature, samo za tj datum na teritoriji Crne Gore iznosi 43 stepena.

